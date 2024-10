Idén tavasszal versmondó versenyt rendezett a 65 év felettieknek a kisteleki Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, de már akkor is akadtak érdeklődők a járás többi településéről is. Akkor tizenöten vettek részt az eseményen, melyen az intézmény gondozottain kívül a Napsugár Otthon és a helyi Nyugdíjas Klub is képviseltette magát – tudtuk meg Rácz Zoltánné Bukor Anita intézményvezetőtől.

A tavaszi versmondó verseny nagy sikert aratott az idősek körében. Fotó: Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

– Az október végi, Mese, mese, mátka… elnevezésű mesemondó versenyt a tavaszi tapasztalatok miatt már nemcsak városunk 65 év feletti időseinek hirdettük meg, a többi járási településről is jelentkezhetnek a szépkorúak – közölte lapunk érdeklődésére az intézményvezető. Mindkettőt első alkalommal szervezték, szervezik meg. Azzal folytatta: fontosnak tartják, hogy az alapszükségleteken, az ápoláson és gondozáson kívül színvonalas, tartalmas programokat biztosítsanak a 20 bentlakónak és a nappali ellátásra hozzájuk járóknak. – Ilyenek az ülőtornák, a kézműves foglalkozások, a fejtörők és kvízek, szeretnek színezni és népdalokat énekelni. Arra törekszünk, hogy sokat mosolyogjanak, boldogok legyenek. Ez nekem és munkatársaimnak rendkívül fontos – jelentette ki Rácz Zoltánné Bukor Anita.

A versenyre saját választású, 5-8 percnél nem hosszabb mesével október 24-ig lehet jelentkezni, az eseményt október 29-én, 10 órától tartják meg Kisteleken, a Szociális Központ Tisza utca 1. szám alatti épületében.