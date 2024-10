A szentesi Tóth József Színház új évadát egy különleges eseménnyel gazdagítja: október 17-én, csütörtökön 18 órakor Ilovszky Béla, a neves magyar fotográfus fotókiállítása nyílik meg a teátrumban. A tárlat a Szegedi Pinceszínház előadásairól készült képeit mutatja be, amelyeken Ilovszky Béla különleges, szinte egyedülálló módon örökítette meg a színpad varázslatos pillanatait.

Ilovszky Béla színházi fotográfus segítségével bepillanthatunk a színházi kulisszatitkokba. Fotó: Maszlag Edina

Ilovszky Béla munkáit mutatják be

Ilovszky Béla nem ismeretlen a magyar színházi világban, hiszen az ország szinte minden színházában fotózott már. Munkáinak sajátossága, hogy nemcsak a látványt, hanem a pillanat mögötti érzelmet is képes átadni. Ahogyan egy színész beleéli magát a szerepébe, úgy Ilovszky is együtt „dobban” velük, és ezt a mély kapcsolódást tükrözik képei is. Ahogyan sokan mondják, ezt a képességet nem lehet tanulni – érezni kell, élni a színházat.

A fotókiállítás bemutatja a Szegedi Pinceszínház eddigi szakmai munkáját, előadásait és a színházi élet jelentős mozzanatait képekben. A kiállításon szereplő képek a színház kulisszái mögé kalauzolnak, megörökítve a színészek, rendezők és a teljes alkotói csapat művészi és technikai munkáját. Egyúttal lehetőséget nyújt, hogy a szentesi közönség jobban megismerje ezt a kulturális intézményt, amelynek története és előadásai meghatározó szerepet játszanak a város életében. Szeptembertől a Szegedi Pinceszínház vezetősége igazgatja a szentesi teátrumot is. A kiállítás célja, hogy a közönség közelebb kerüljön a színházi világ belső életéhez, és betekintést nyerjen a szegedi művészek szakmai munkájába. A fotók révén minden látogató közelebbről is megismerheti azokat a pillanatokat, amelyeket a nézőtérről talán sosem láthatott.

Az október 17-én, csütörtökön 18 órakor kezdődő kiállítás megnyitó után a Szegedi Pinceszínház mutatja be Moliere: Képzelt beteg című vígjátékát. Az előadás bérletes, de jegyek is válthatók a szentesi színházban.