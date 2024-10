Van út a fiatalokhoz is

Az olvasásnépszerűsítés azonban ma már nem egyszerű feladat, főleg a fiatalok körében, akik már digitális bennszülöttek.

Három évtizeddel ezelőtt a többség számára szinte az egyetlen elérhető kultúrát a könyvek jelentették. A mai fiatalok már bárhonnan azonnal tudnak tájékozódni, ezért fontos, hogy az új helyzetben is meg tudjuk őket szólítani. Ezért használjuk már például a robotika foglalkozásokat is a könyvek népszerűsítésére, de sokszor még ilyen eszközökre sincs szükség. Hiszen ha bejönnek ide egy foglalkozásra, tudunk olyan helyzetet teremteni, hogy még a legellenállóbbak is a kezükbe vegyék és lelkesen lapozgassák a kiadványokat. Egyszerűen csak meg kell találni, mi érdekli őket

– mondta Sinka Márta.

Persze a 21. században már az sem elegendő, ha csak az épületben várják a könyvtárosok a betérőket: az olvasókért ki is kell menni az utcára. Ezért szerveznek külső helyszíneken is programokat, ahol minden alkalommal az olvasást népszerűsítik. Ilyenkor ugyanis olyanokkal is találkozhatnak, akiket a falakon belülről biztosan nem érnének el. De van, hogy ennél sokkal triviálisabb szerepet is betölt egy-egy kitelepülés.