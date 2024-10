November közepén ismét megrendezik Szeged legnagyobb egyetemi kollégiumában, a Károlyi Mihály Kollégium épületében a KOPAJ-t, azaz a Kollégiumi Pajkosságokat. Ez egy nagyjából negyven évre visszatekintő hagyomány, amely során a kollégium szintjei mérettetik meg magukat egymás ellen különböző feladatokban, például sportokban, táncban, ügyességi és műveltségi vetélkedőkön. Bár a programsorozat még nem kezdődött el, az előfeladatokkal már most is dolgoznak a csapatok. Az egyik ilyen az, hogy egy musicaljelenetet kell leforgatniuk, saját ízlésüknek megfelelően átgondolva. Az idei KOPAJ központi témája a musicalek, és olyan ikonikus darabok átdolgozását várják a szervezők, mint az Óz a nagy varázsló, a Vámpírok bálja, a Mamma Mia, a Hair vagy éppen a Dzsungel könyve.

Videó a koli tetejéről.

Két videó már el is készült. A harmadik emeleti kollégisták A legnagyobb showman, a nyolcadik szint lakói pedig a Pál utcai fiúk egy dalát forgatták újra. Előbbi csapat több szegedi helyszínt is belevett klippjébe: feltűnik benne a Dóm tér, a Széchenyi tér, a Klauzál tér és táncolnak a kollégium tetején is. A következő hetekben nyilvánvalóan a többi musical is elkészül, aztán pedig november 13-tól indulhatnak az igazi pajkosságok a károlyis egyetemisták között.