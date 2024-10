Könyvtár 1 órája

Folytatódik a Kulcs az olvasáshoz program

Félezernél is több diák csatlakozik minden évben a vásárhelyi gyermekkönyvtár olvasóklubjához. Most is lehet jelentkezni.

Indul a Kulcs az olvasáshoz program sorozat a vásárhelyi könyvtárban. Jelentkezni lehet személyesen kizárólag a gyermekkönyvtár munkatársainál személyesen, előre egyeztetett időpontban. A részvétel ingyenes, az olvasmányokat mindenkinek biztosítják. Fotó: Pexels Az általános iskola 2. osztályosai Stiglincz Milán: Kincskeresés Nagymaroson című könyvét olvassák, a harmadikosok Dávid Ádám: Koppány Dalokat ír című történetét kapják. A 4. osztályos diákok Kertész Erzsi Mindig másnap, a felső tagozatosok pedig Schmöltz Margittól a Kék imágót. Az olvasmányokhoz köthető feladatlapok leadási határideje január vége. Az egy éves program során számtalan író-olvasó találkozó és értékes nyeremények várják majd a gyerekeket.

