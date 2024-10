Szegedi egyetemi hírek 58 perce

Két napon át váltják egymást az írók a Café Radnótiban

Hat író mutatja be legújabb kötetét a szegedi bölcsészkar irodalmi programsorozatának keretében kedden és szerdán. A Magyar Könyvkiadók Napja kínálatát író-filozófus felolvasóest és különleges koncert is színesíti, utóbbin Lovasi András is fellép.

Nyolcadik alkalommal szervezte meg az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara a Magyar Könyvkiadók Napját, amelynek október 8-9-én a Café Radnóti ad otthont. A délutáni programokon ismert szerzők mutatják be frissen megjelent köteteiket, az első estén híres írók és filozófusok olvassák fel külön erre az alkalomra írt szövegeiket. Mindig népes közönséget vonzanak a szegedi bölcsészkar irodalmi programjai. Archív Fotó: Karnok Csaba Kedden délután négytől a Körkép és a Szép versek című antológiák, a képregények és a krimik világa, valamint Horváth Viktor A Júdás-terv című regénye is fókuszba kerül. Az írók-filozófusok felolvasóesten pedig Bencsik Orsolya, Ferencz Hedvig, Szilágyi Zsófia, Gyenge Zoltán, Laczkó Sándor, Csiszár Martin, és Szilasi László is mikrofont ragad majd. Szerdán az első program alkalmával a filmek és a történelem viszonya kerül terítékre, majd Baróthy Zoltán történésszel beszélget Baráth Katalin írónő Utolsó napok című, idén megjelent regényéről. Ezután Shakespeare korában, az angol reneszánsz tragédiák világában kalandozhatnak a Café Radnóti látogatói, majd a programsorozat egy különleges koncerttel zárul. A Kispál és a Borz zenekarból közismert Lovasi András zenész és Heidl György egyetemi tanár, zeneszerző ad közös koncertet, akik közösen töltötték katonaéveiket, ahol már együtt írtak dalokat és szövegeket. 2007-ben jelent meg közös lemezük, amelyen Lackfi János verseit zenésítették meg. A bensőséges hangulatú koncerten Lackfi-versek, szakrális tematikájú, kamarazenekari dalok és az előadók saját szerzeményei hangoznak majd el. A részvétel a koncerten is ingyenes, azonban ez a program előzetes regisztrációhoz kötött.

