– Kötelességünknek éreztük, hogy megvásároljuk a képeit, hiszen így a városszerte ismert politikus, orvos emberi arcát is meg tudjuk őrizni az utókornak – mondta Szikszai Zsuzsanna, a makói József Attila Múzeum igazgatója annak kapcsán, hogy – a Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatásával – az intézménybe került a rendszerváltás utáni első makói polgármester mintegy negyven festménye. A család egyébként akkor is átadta volna az alkotásokat, ha a megvásárlás céljára benyújtott pályázat nem nyer, így azonban a múzeum tudott értük fizetni 700 ezer forintot.

A rendszerváltás utáni első makói polgármester, Sánta Sándor egyik tájképe Szikszai Zsuzsanna múzeumigazgató kezében. Fotó: Szabó Imre

Makói polgármester sztetoszkóppal és ecsettel

Sánta Sándor 1990 és 1994 között a város rendszerváltás utáni első, kisgazda színekben politizáló polgármestere volt. Körzeti háziorvosként dolgozott a Tulipán utcai rendelőben, Honvéd városrésznek több alkalommal is önkormányzati képviselőjévé választották. 2008-ban megkapta a Magyar Köztársasági Érdemkeresztet, 2015-ben pedig díszpolgárává fogadta Makó. Tavaly hunyt el. Az új honvédi roma közösségi ház az ő nevét viseli, emlékeztetve arra, milyen sokat tett a városrész fejlesztéséért. Saját bevallása szerint is kedvtelésből, de őszinte szenvedéllyel festett. Képei a Maros-parti városban a személye miatt érdekesek, értékesek.

A közönség is láthatja a képeket

Sánta a hetvenes években ragadott ecsetet, és 2017-ig folytatta az alkotást – akkorra megromlott a látása. Megvásárolt képei között sokféle, még befejezetlen is van. Érdekesek, izgalmasak, néhány közülük kifejezetten erős. Egyelőre raktárban vannak, de alkalomadtán, például a makói rendszerváltás időszakának apropóján biztosan láthat majd belőlük a közönség. Tervezik azt is, hogy a nevét viselő közösségi házban is kiállítanak néhányat ideiglenesen.