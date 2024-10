– Ide járok 15-16 éve. Mindig kint festek az utcán, a téren, és sok időt töltök azzal, hogy megfigyeljem azt, amit magam körül látok – mondta Natura Marosmenti Művésztelep alkotóinak egyike, Bodor Zoltán. A Nagymaroson élő festőművészről kollégái azt mondják, félig már makói.

A marosmenti művésztelep alkotója, Bodor Zoltán festés közben. Fotó: Szabó Imre

Marosmenti fények és árnyak

– Ebben van valami, hiszen amit megfigyelek, azt megismerem és óhatatlanul meg is szeretem. Nagyon szeretek itt lenni – mosolyodott el, miközben a tábor zárókiállítása előtt beszélgettünk vele. Hozzátette: olyan dolgokat lát itt, amik őt színben, formában megfogják. Már ismerősek számára a makói fények és árnyékok – meg az emberek is. Azt is hozzátette, Makón még megvan az a hangulat, ami korábban az egész Dél-Alföldet jellemezte.

Elsősorban képet festek, ami természetesen ábrázol valamit, de nem az a fontos, amit ábrázol. Az a kérdés, hogy a színek, fények, árnyékok kiadnak-e egy olyan kompozíciót, ami látványként erőteljes és működik

– magyarázta.

A szépség szubjektív

A 17. Natura Marosmenti Művésztelep vendégei két héten át dolgoztak a makói Erzsébet házban. Hogy a közös alkotásból mi született, az most a Hagymaházban látható. A kiállítást a városi levéltár vezetője, Urbancsok Zsolt nyitotta meg. Azért ő, mert az intézmény az évek során az alkotótábor több kísérőrendezvényének adott otthont.

A kiállítás október 19-éig látható. Fotó: Szabó Imre

– Szerencsés vagyok, mert a művésztelep tagjait személyesen is ismerhetem. A város általuk igazi progresszivitással, művészi minőséggel, kultúrával és szellemiséggel találkozik, gazdagodik – mondta Urbancsok. Hozzátette: szándékuk, hogy ne csak közgyűjteményként és a kutatómunka otthonaként működjön a levéltár. A műfaji sokszínűséget tükröző alkotásokra utalva azt is elmondta: a szépség szubjektív fogalom, hiszen mi, emberek különböző kulturális háttérrel, tapasztalatokkal, érzésekkel rendelkezünk.

Kosztolányi volt az ihlető idén

Ahogyan az szokás, idén is volt a tábornak egy ihletet adó motívuma, méghozzá a Kosztolányi által összegyűjtött tíz legszebb magyar szó (láng, gyöngy, anya, ősz, szűz, kard, csók, vér, szív, sír). Ezekhez az itt alkotó művészek hol szorosabban, hol lazábban kötődve alkottak. A tábort vezető makói grafikusművész, Karsai Ildikó a mostani közös témával kapcsolatban elmondta, úgy gondolja, alkalmat ad a szépség fogalmának egyéni megfogalmazására, de a magyarság, az összetartozás kifejezésére is.

Sokféle, aktualitásokhoz kötődő, de általánosabb kulcsmotívumok is kerültek már az évek során a művészek elé. Ezeket én szoktam kitalálni, de a végső döntés soha nem az enyém: meg szoktam kérdezni az alkotótársakat – árulta el. Hozzátette, teljesen változó, mikor születik az új ösztönző téma ötlete. Volt, hogy már a tábor ideje alatt kipattant, de olyan is, hogy csak nem sokkal az indulás előtt derült ki, mi lesz. A jövő évi még nincs meg

– tudtuk meg a telep vezetőjétől.