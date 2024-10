Október 26-án, szombaton rendezik meg Szegeden a Múzeumok Őszi Éjszakáját.

18 és 23 óra között a Móra Ferenc Múzeum Munkácsy-kiállítása köré szerveződnek a programok. Szabó András 20 órakor kezdődő előadásában érdekességeket oszt majd meg a művész életéről. Utána Szabó Tamás arról rántja le a leplet, hogy miért sötétednek a legendás festő bizonyos alkotásai. A látogatók a festményeken megjelenő, korhű kalapokban fotózkodhatnak, valamint részt vehetnek egy Munkácsy-műveit felvonultató óriásszínező elkészítésében is. Kinyílnak azok a terek is, amelyeket rendszerint zárva tartanak a látogatók előtt, mint az igazgatói szoba vagy a könyvtár. Továbbá óránként indulnak tárlatvezetések az állandó és időszaki kiállításokban, látványraktárakban. Mindemellett a Fekete Ház Zoltánfy István-kiállításán és a Vármúzeumban is tartanak majd tárlatvezetéseket. Utóbbi helyszínen egy várostörténeti óriás-társasjátékot is kipróbálhatnak az érdeklődők, valamint bejárhatják a történeti látványtárat is a Vár emeletén.