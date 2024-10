Még javában készült a magánéleti és alkotói párhuzamokra is reflektáló Együttállás című közös kiállításuk a szegedi Kiss Kunszt Galériában, amikor kiderült: mindketten a 70. Vásárhelyi Őszi Tárlat kiemelt díjazottjai. A fődíjjal elismert Nádas Alexandra képzőművész munkái férje és alkotótársa, az életmű díjjal elismert Nagy Gábor festőművész alkotásaira tekintenek az Alföldi Galéria egyik termében. A művész-házaspár majdnem negyedszázada alkot egymás szoros közelségében, közös műteremben.

Nádas Alexandra és Nagy Gábor Fotó: Karnok Csaba

Egy kert az érzelmeknek

A kultúra mélyére nyúl vissza Nagy Gábor festőművész, aki saját autentikus stílusán mit sem változtatva, a tisztaság, az ártatlanság, az áldozathozatal kérdéseit boncolva, mi másban találhatna választ, mint Isten bárányában. Nádas Alexandra grafikáin pedig a gigantikusra növesztett, düreri gondossággal rajzolt növények a saját eszmei-érzelmi territórium megőrzésének fontosságát hangsúlyozzák – mondta Ibos Éva művészettörténész, a Tornyai János Múzeum muzeológusa az alkotók Hódmezővásárhelyen most látható műveiről.

Vagy ahogy Pataki Gábor művészettörténész az Új Művészet vezető szerkesztője fogalmazott a katalógus előszavában: Nádas Alexandra “a bensőséges, valódi érzelmek számára fenntartott kert és a néhány, ugyancsak lehatárolt építészeti motívum töredékes montázsából épít az alkotó önmaga, a családja, s talán a befogadó számára is védfalat. Férje, és alkotótársa is hasonlóképpen illeszti össze lírai eleggyé a dél alföldi-táj motívumait, domborzatát, állatait.”

Az élet hitelesített értékei

– Az, hogy milyen apró mozzanatok építik fel az embert belülről, rendkívül szerteágazó. Életünk kitörölhetetlen, meghatározó alap élményeiből nem fogyunk ki sohasem, azokat visszük magunkkal. Valószínűsítem, hogy mindezek történelmileg is hitelesített értékek köré csoportosulnak; viselkedési normáktól kezdve, millió egy olyan apró gesztuson át, hogy miként üdvözlünk másokat, hogyan viszonyulunk egy közösséghez. Ez egy olyan értékrend, amit megpróbálunk emberileg és szakmailag ugyancsak formába önteni, megfogalmazni, helyzeteinkben képviselni. Hihetetlen sokrétű dologként élem meg ezt, ráadásul az ember és ember közötti kapcsolati áthallások, az összjáték az egyik legfontosabb dolog az életben. Nem csupán egyéni, szűk, családi, hanem társadalmi szinten – mondta Nagy Gábor, majd kérdésre válaszolva azt is hozzátette: reméli, hogy kettejük közös élete és művészi útja erről is vall.