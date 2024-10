A rendkívül népszerű gyerekkönyv, a Maszat sorozat képeinek megálmodójával, Agócs Írisszel rajzolhattak együtt szombaton azok a fiatalok, akik ellátogattak a Bartók térre. Az Ákombákom könyvesbolt korábban rajzpályázatot hirdetett, ennek eredményhirdetését tartották meg a Szegeden élő illusztrátorral, aki jelenleg a legnépszerűbb könyves alkotók közé tartozik hazánkban. Az ünnepség után pedig egyedülálló lehetőséget kaptak a gyerekek: együtt rajzolhattak a szerzővel.

Agócs Írisszel rajzolhattak közösen a gyerekek. Fotó: Karnok Csaba

Agócs Írisz elárulta, ő is élvezte ezt a délelőttöt, hiszen sokat tud tanulni a gyerekektől. – Ők sokkal egyszerűbben oldalak meg dolgokat, hiszen még nem a tanult szabályok szerint rajzolnak. Van például olyan technika, amit annak idején az akkor két éves fiamtól lestem el – mosolygott. A szerző-illusztrátor egyébként dedikálta is könyveit a rendezvényen, ahol azok sem unatkoztak, akik nem akartak ecsetet vagy ceruzát ragadni. A szervezők ugyanis számos társasjátékkal is kitelepültek, így akár az egész család leülhetett egy kicsit kikapcsolódni az őszi napsütésben.