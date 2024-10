– Kiskundorozsmán már évek óta hagyománya van, az ilyenkor tartott népzenei találkozóknak, amit már harmadjára rendeztünk meg – mondta lapunknak a településrész önkormányzati képviselője, a III. Kiskundorozsmai Népzenei Találkozó kapcsán, amit a művelődési házban rendeztek meg szombaton.

Népzenészekkel telt meg a dorozsmai művelődési ház. Fotó: DM

Ruzsa Roland hozzátette, hogy minden évben hívnak vendégfellépőket is a találkozóra. Érkeztek fellépők Makóról, Földeákról, Bordányból, Mórahalomról, de még Királyhegyesről is.

– A Dorozsmai Művelődési Ház az idén is megtelt, a program az Öreghegyi Bodza Citerazenekar előadásával kezdődött. Mindig is fontos volt a hagyományaink őrzése, amibe én magam is hatalmas energiákat fektetek. Azt garantálom, hogy erre a jövőben is figyelni fogok, hiszen a hasonló rendezvények hozzájárulnak a közösségépítéshez, ami Dorozsmán egyébként is példaértékű – fogalmazott a képviselő.