Idén is lesz október 11-én és 12-én Októberfeszt Mártélyon, a Sport Pub szervezésében és a helyi önkormányzat támogatásával. A program pénteken 18 órakor kezdődik a Mona Et Band fellépésével, ami 22.30-tól diszkóval folytatódik. Szombaton 16-tól 18 óráig lesz arcfestés, kézműves foglalkozás, csillámtetkó, póni simogatás és ugrálóvár. 18 órakor kezdődik a Witch Birds koncert, 20 órától a Clique zenekar lép színpadra. 22.30-tól pedig a Flitter együttes szórakoztatja a közönséget. Az Októberfeszt helyszíne a Sport Pub melletti füves terület (A Hódmezővásárhelyről Mindszentre vezető út mentén). Lesznek árusok, céllövölde és dodzsem is.