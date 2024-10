Őze Lajos színész emléke előtt emlékház is tiszteleg, tele a színjátékos filmes és színpadi rezdüléseinek megannyi fotós pillanatával, személyes tárgyaival. Fotó: Darók József

Szentesen is őrzik emlékét

A szentesi Koszta József Múzeum is ápolja hagyatékát, és 2022-ben dokumentumfilmet is készített róla. A város szülötteként filmszínház és utca már viselte Őze Lajos színész nevét, emléktáblát is avattak tiszteletére, tavaly pedig megnyílt az Őze Lajos Emlékház, ahol állandó tárlat mutatja be a magát előszeretettel "színjátékosnak" nevező művész életét, pályáját, és felidézi egyik legemlékezetesebb alakítását, Virág elvtárs szobáját ugyanis hajszálpontosan rekonstruálták.