Más művelődési házaknak ott a népművészet, a néptánc vagy éppen a színjátszás. Mi az alkotást választottuk védjegynek, nagyon sok alkotókörünk van. Sokat segít az is, hogy az önkormányzati képviselő partner a közösségépítésben. A Petőfi-telepiek mindig is nagyon összetartók voltak és ma is szárnyal a közösségi szellem. Hiszünk abban, hogy a közösség képes átsegíteni a magánéleti és a társadalmi problémákon egyaránt – mondta Farkasné Frecot Tünde.