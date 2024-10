Balástya büszke Rácz Balázsra. Legutóbb akkor írtunk róla, amikor a 19 éves fiatalember a válogatóból bejutott a táborba az X-Faktorban, ott azonban – ahogy az október 26-ai, szombati műsorban láthattuk – nem került be a következő körbe, amikor a mentorok kialakíthatták csapataikat.

Rácz Balázs a táborig jutott. Fotó: Imre Péter

Rácz Balázs a táborban

– A táborban négy-öt fős csapatokat alakítottak ki belőlünk, én egy ötösbe kerültem. A Valmar Színvak című dalát kaptuk feladatként, közülünk ketten továbbjutottak a következő körbe, én sajnos nem. A táborban, úgy is fogalmazhatok, a természetes kiválasztódás működött. Azt mondták: ez ide nem elég, de nem bántóan, inkább tényközlés volt. Jelenleg nem tervezem, hogy jövőre is indulok, de könnyen lehet, hogy majd visszatérő szereplő leszek. Nem vagyok szomorú, a zene továbbra is az életem része lesz – mondta Rácz Balázs, akivel a balástyai Vadásztanya Vendéglőben beszélgettünk. A családból édesanyja és nagybátyja is kötődött a zenéhez korábban.

Mulatós és lakodalmas zene

A mulatós, a lakodalmas és a retró az a stílus, amit kedvel és a jövőben is képviselni szeretne. A korábbi előadók közül megemlítette Korda Györgyöt, Koós Jánost, Máté Pétert, Zalatnay Saroltát a gitáron, szintetizátoron, tangóharmonikán és citerán játszó, forráskúti kertészetben dolgozó fiatalember. Nemcsak úgy gyűjti a hangszereket, hogy minél többön szeretne megtanulni játszani, pillanatnyilag négy gitár, három szintetizátor és egy-egy tangóharmonika, citera és hegedű tulajdonosa. Mikor arról kérdeztem, hobbi vagy életpálya lesz a muzsikálás, dallal felelt.

Mikor lesz a zenésznek emeletes háza? Komolyra fordítva: amennyiben tudok csatlakozni egy bandához, vagy magam alapítani egyet, akkor a zene lehet a megélhetésem. Ha nem, megmarad hobbinak, életérzésnek és dolgozok tovább, most kertészetben alkalmaznak, de kipróbáltam már magam a szakmámban asztalosként és az építőiparban is tevékenykedtem

– vázolta a jövőt, a múltat is érintve, Balázs. Még hozzátette: örül neki, hogy mindenről egy-egy nóta jut az eszébe.