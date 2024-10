A mű eredeti címét – Woman of the Hour – nagyjából úgy lehetne lefordítani, hogy „A nap hősnője”. Ez egy roppant ötletes cím, pláne ha hozzávesszük, hogy az eredeti, illetve a köznyelvben használatos kifejezés a „woman” helyett a „man” szót használja. Anna Kendrick filmje azonban már ezzel az aprócskának tűnő, ám annál beszédesebb változtatással is jól szemlélteti, hogy itt és most azokról a nőkről állít emléket, akik egy pszichopata sorozatgyilkos ártatlan áldozataivá váltak. Ehhez képest a magyarra fordított cím, a Nő a reflektorfényben inkább csak arra utal, hogy a nő a férfi vágyainak tárgya, a célpont, akire a férfitekintet vetül.

A tévé előtt ülők milliói nem is sejtik, hogy a jobbszélső férfi valójában egy pszichopata sorozatgyilkos.

Kendrick rendezői debütálása rögtön a Netflixen landolt, és a hírhedt sorozatgyilkos, Rodney Alcala történetét beszéli el, végig remek tempóérzékkel, sallangmentesen. Alcala a hetvenes években szedte áldozatait, egyes vélemények szerint több mint száz nővel (köztük kislányokkal is) végzett, világhírnévre pedig azután tett szert, miután két gyilkosság közt bement egy nagy sikerű tévéshow-ba, ami ráadásul egy társkereső műsor volt, és meg is nyerte azt. A társat kereső hölgy, akit a filmben maga a rendező, Anna Kendrick alakít, a műsor forgatókönyve szerint három férfi közül választ, a nyertes pedig Rodney Alcala. Megnyerő stílusával, kiemelkedő műveltségével a férfi szinte bármelyiket nőt leveszi a lábáról. Hobbija a fotózás, és a gyanútlan hölgyeket nemcsak lehengerlő stílusával nyűgözi le, hanem azzal az ígérettel is, hogy az ő művészi fotóinak a segítségével a szép lányok előtt bizony sok-sok ajtó megnyílhat.

Kendrick filmjében párhuzamos szerkesztésű cselekménnyel találkozunk, hiszen hol Alcala szörnyű ténykedéseit követhetjük nyomon, hol pedig a főhősnő, Cheryl Bradshaw mindennapjaiba nyerünk bepillantást. A két életút a már említett tévéshow-ban keresztezi egymást, a mű tetőpontján, elhozva a Nő a reflektorfényben legjobb, legfeszültebb jeleneteit. A Cherylt alakító Kendrick és az Alcala bőrébe bújó Daniel Zovatto jutalomjátékát hozzák kettejük közös jelenetei, és arra külön érdemes figyelni, ahogy a két színész az arcjátékával olykor sokkal többet mond, mint kimondott szavaikkal.