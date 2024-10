Sulyok Csaba vásárhelyi szerző tavaly megjelent Kelepce című verseskötetében leginkább legbelső vívódásairól szóló munkáit gyűjtötte egybe, ezúttal kifelé tekint. Az elfojtott belső kudarcok, viszontagságos élmények helyett most a háború közelsége, közéleti témák foglalkoztatják. Érzékenyen reagál a körülötte zajló eseményekre, ám versei stílusa a korábbiakhoz képest szerinte erőteljesebb és konkrétabb.

Sulyok Csaba a Kelepce önvallomásai után most a világ eseményeire reagál verseiben. Archív fotó: Tábori Szilvia

Nincs most elegendő idő a folyamatos elmélyülésre önmagamban, a mondandóm másként tör felszínre mint eddig. A világgal együtt változik az alkotói folyamat, csupán a személyes szűrőm állandó, amelyen át közeli és távoli környezetemet vizsgálom

– nyilatkozta lapunknak a több kötetes szerző. Míg korábban lírai hangvételű olvasmányok, lélektani regények hatottak rá alkotóként, most rövidebb olvasmányokból, és még inkább a zenéből töltekezik.

Most olyan eseményre készül, amely egy mintavétel lesz az alkotásokból, és korunk mindennapjaiból. A Véraláfutás az ölelésben címmel arra a kettősségre utal, hogy bár a technológia fejlődésének köszönhetően korunk embere akár boldogan is élhetne, a gyarlóság mégis megakadályozza. Ahogy Németh László író is megfogalmazta, a boldogság mindig egy hajszálnyira volt. Ez a hajszál pedig az emberi természet. Sulyok Csaba verseiben tehát újfent tükröt tart elénk.

Az október 21-én, hétfőn 17 órától a vásárhelyi könyvtárban tartandó eseményen részben az alkotói módszerekről beszélgetnek majd Török László, a Crash5 zenekar basszusgitárosa és szövegírójával a Németh László Városi Könyvtár olvasótermében. Bódi Sarolta fuvolán közreműködik majd, Varga Dániel gimnazista pedig a verseket tolmácsolja.