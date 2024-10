Október 19. és 26. között rendezik meg a Szegedi Design Napokat az SZTE BTK design- és művészetmenedzsment mesterszakos hallgatói. A programok a város több kulturális helyszínén zajlanak majd egyidejűleg. A fesztiválhét megnyitója október 20-án 11 órakor lesz a Szegedi papucs a XXI. században című kiállítás megnyitójával egy időben a Kiss Kunszt Galériában.

Vasárnap az ikonikus szegedi papucs újragondolói, Attalai Zita és Sallay Tibor mutatják be a gyűjteményüket. Archív fotó: Török János

Kipróbálható alkotófolyamatok

Szegedi és környékbeli, országosan és nemzetközileg elismert alkotók mutatják be a legfrissebb trendeket, a művészet és design világát a közönségnek. A szakmai bemutatók és előadások mellett az érdeklődők ki is próbálhatják majd az alkotói folyamatokat, ugyanis különféle workshopok is a fesztivál részét képezik. A design- és művészetmenedzsment szakos hallgatók célja, hogy felpezsdítsék a szegedi művészeti életet, hogy szakmai beszélgetéseket kezdeményezzenek. A rendezvényre a hallgatótársaik és a szakmabeliek mellett a Szegeden és környékén élő, művészetet kedvelő közönséget is várják.

A szegedi papucs is reflektorfénybe kerül

Szombaton, a fesztivál nyitónapján a Grad Caféban a steampunk kultúra, a lázadó művészet kerül reflektorfénybe. Vasárnap a Kiss Kunszt Galériában az ikonikus szegedi papucs újragondolói, Attalai Zita és Sallay Tibor mutatják be a gyűjteményüket. Kollekcióikat 2015 óta készítik közösen a hagyományokat ötvözve és a mai kor igényeire szabva. A kiállítást, azzal együtt a fesztivált Váraljai Anna művészettörténész, főszervező nyitja meg.

Bábos divatbemutatót is kínál a Szegedi Design Napok

Hétfőn a Kövér Béla Bábszínház társulata kínál nem mindennapi programot a Hány éves a kapitány? című, kimondottan felnőtteket célzó sorozat keretében. Mozgatók a kifutón mottóval bábos divatbemutatót rendeznek, amely során kiderül, hogy mit is jelent a báb mögött a színész jelmeze, egyáltalán mi is az a jelmez. Továbbá, hogy milyen, amikor vizuálisan összeolvasódik a karakterrel a mozgató, milyen amikor eltűnik, és milyen, amikor fordít egyet a nézői érzékelésen. A divatbemutatót szakmai pódiumbeszélgetés kíséri.