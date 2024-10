Az indiai lótuszok már eltűntek a kis tavak felszínéről. Fotó: Karnok Csaba

Pihennek, tanulnak

– Egyre többen töltenek órákat a kertünkben, leülnek a padokra, olvasnak, piknikeznek a zöldben, a fiatalok és egyetemisták is szívesen töltik itt az idejüket, és tanulnak. Van mit nézni, a Füvészkert helyi jelentőségű védett területe 17 hektáron fekszik, ebből az üvegházak 2 ezer négyzetmétert foglalnak el. Sok állatnak biztosít búvóhelyet és életteret, például mókusoknak és különböző madaraknak – mondta sétánk során a most is látványosan virágos rózsakertnél az igazgatónő. Mielőtt leülünk pihenni valamelyik padra, óvatosan tegyük, több ugyanis emlékhelyként is szolgál. Nevek vannak rajtuk, érdemes ezeket megnézni, és esetleg utólag rákeresni a neten az illető munkásságára.

Hatezer faj

– Jelenleg mintegy 6 ezer faj található a Füvészkertben, igyekszünk mindegyiket pátyolgatni, megtartani, a kidőlt fákat pótolni, illetve a gyűjteményt a lehetőségek szerint gyarapítani. Minden évszaknak megvan a maga szépsége: tavasszal a rügyezés, nyáron a virágzás, ősszel a színek, télen a nyugalom, a csend dominál és teszi felejthetetlenné az élményt – fejtette ki Németh Anikó. A botanikuskerten belül van arborétum, mediterrán és szubtrópusi növényekkel, a méheket méhlegelő várja – ezek a kicsi és szorgalmas rovarok biztosítják munkájukkal a kert létfeltételeit – de van darázsgarázs is, és meg kell még megemlíteni a trópus lepkeházat, az orchidea- és a páfrányházat.

– Most értünk a rendszertani gyűjteményhez, ahol az egyetemisták a fajokat tanulmányozhatják, mögötte az óriások asztala, azzal szemben a tanyaudvar, kicsit tovább sétálva pedig hamisítatlan erdőhangulat fogad és varázsol el, ami ősszel semmihez sem hasonlítható – sorolta a szakember, az utolsó szavakat már az óriások asztala melletti óriás széken ülve.

Nelli és Zoltán

Németh Anikónak megbeszélésre kellett sietnie, de Karnok Csaba fotós kollégámmal még maradtunk kicsit, és találkoztunk Nellivel és Zoltánnal. A 70-es éveit taposó házaspár Budapestről érkezett Szegedre, és azt mondták nekik, a Füvészkertbe feltétlenül menjenek el, azt nem hagyhatják ki. Megfogadták a tanácsot.