Éppen két hete a nagyváradi közönséget varázsolta el a Szegedi Kortárs Balett társulata a Bernarda Alba háza, a Bolero és a Vadak egyfelvonásos csokorral a 6. Infinite Dance Festival-on. Hazatérvén korántsem kellett a táncművészeknek a szekrény mélyére pakolniuk bőröndjeiket. Két szegedi és egy budapesti fellépés után ugyanis a héten új európai nagyvárosban teszi le névjegyét a társulat.

A Fekete hattyú balett-thrillert hat estén mutatja be Párizsban a Szegedi Kortárs Balett társulata. Archív fotó: Karnok Csaba

Franciaországban folytatják a brandéptést

Október 28-án utaztak Párizsba, ahol a Le 13ème Art Színházban lépnek fel. Hat-hat estén mutatják be a Carmina burana és a Fekete hattyú táncjátékokat.

Nagy formátumú vállalás ez részünkről egy olyan helyszínen, ahol még soha nem jártunk. Kilencszáz férőhelyes a színház, nagyon bízunk benne, hogy a párizsi közönséget is sikerül lenyűgöznünk. Ez is része annak a nagyon tudatos külföldi építkezésnek, amelyet pár éve indítottunk. Mindig jellemző volt a Szegedi Kortárs Balettre a sok külföldi turné, egy ideje azonban már lényegesen célirányosabb, ezáltal sikeresebb a külföldi brandépítésünk

– mondta el lapunknak Echéry-Pataki András, a Szegedi Kortárs Balett igazgatója, utalva a társulat gyümölcsöző együttműködésére Didier Durieux belga menedzserrel. Olyannyira előre terveznek, hogy már a 2026-os bemutatók kapcsán folytatnak tárgyalásokat a külföldi fellépésekről, újabb és újabb világvárosok közönségének meghódításáról.

Szerencsés műfaj a miénk, a táncművészet szöveghez, így nyelvhez nem kötött műfaj. Emellett a produkcióink összetetten hatnak, egyszerre érintik érzelmileg mélyen és gondolkodtatják el a közönséget. Továbbá jól átgondolt koncepció mentén zajlik a szakmai munka kiváló koreográfusokkal és professzionális táncművészekkel, akik bárhol a világban megállják a helyüket

– foglalta össze sikerük titkát a balettigazgató.

A Le Figaro ajánlja a Szegedi Kortárs Balett előadásait

A társulat kedden számolt be közösségi oldalán a hírről, hogy az egyik vezető francia napilap, a Le Figaro is ajánlja a Szegedi Kortárs Balett előadásait. Egy cikkben írtak Juronics Tamás és Benjamin Millepied világhírű koreográfusról. A két alkotó darabjait egy nap eltéréssel mutatják be Párizsban. A helyzet érdekessége, hogy Millepied a Darren Aronofsky-féle Fekete hattyú koreográfusa. Juronics Tamás, a Szegedi Kortárs Balett művészeti vezetője elmondta, hogy a társulat előadásának és a filmnek azonos a címe, de a története egészen más. Az előadás egy korabeli orosz pszichiátrián vergődő skizofrén fiatal nő történetét meséli el, aki úgy igyekszik elkerülni a valóságot, hogy hattyúnak álmodja magát.