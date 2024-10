Vasárnap este zárult hazánk egyetlen online térben rendezett színházi seregszemléje, az eSzínház Fesztivál. A kilencnapos eseményen 14 színház és társulat produkcióját nézhette meg a közönség. 27 országból követték figyelemmel az előadásokat és az ingyenes szakmai kerekasztal-beszélgetéseket – tájékoztatott a fesztivál.

Szegeden hatalmas sikert aratott Horgas Ádám rendezése, az Orwell: 1984 bemutatóját 2020-ban tartották a Szegedi Nemzeti Színházban. Archív fotó: Frank Yvette

A versenydarabokat szakmai zsűri értékelte, és a nézők is szavazhattak. A fődíjat, azaz a legjobb digitális adaptációnak járó díjat a Weöres Sándor színház Kivilágos kivirradtig című alkotása nyerte. A legjobb női főszereplő Takács Nóra Diána lett az Örkény István Színház A várományos című előadásában nyújtott alakításával, a legjobb férfi főszereplőnek Vizi Dávidot, a Katona József Színház színészét választották a Rozsdatemető 2.0 − A Hábetler család 100 éve című produkcióban nyújtott alakításáért. A legjobb látványért járó díjat a Szegedi Nemzeti Színház Orwell: 1984 című produkciója érdemelte ki, amelyet Horgas Ádám, volt szegedi főrendező rendezett, és amely elnyerte az Art is Business és a radiocafé különdíját is. A közönségszavazáson a Vígszínház Szélvész után is szép vagy című előadása lett az első. A díjakat ünnepélyes keretek között november 5-én osztják ki a DANTE Közösségi Alkotótérben.