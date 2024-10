A Szegedi papucs a XXI. században című kiállítás megnyitójával kezdődött a Kiss Kunszt Galériában az idei Szeged Design Napok. A papucskiállításon egészen meglepő dolgokat is meg lehetett tudni, például egy fiatal lány biciklizéshez is használja a nem éppen mindennapi viseletet.

Különleges szegedi papucsok láthatók a galériában. Fotó: Török János

Szegedi papucs a vitrinben

A megnyitón elhangzott, hogy a Szegedi papucs "Reloaded" kollekció tervezője Attalai Zita, Ferenczy Noémi-díjas cipőtervező és Sallay Tibor cipészmester, népi iparművész. Kollekcióikat 2015 óta készítik közösen a hagyományokat ötvözve és a mai kor igényeire szabva. Céljuk, hogy a szegedi papucs formavilágát és örökségét a modern divat követői számára is vonzóvá tegyék. A kiállításon vegyesen mutatják be a hagyományos és az újragondolt verziókat, mely kiegészül a Szegedi Papucsért Alapítvány gyűjteményében regisztrált autentikus archív darabokkal is. A szegedi papucs bekerült a Magyar Értéktárba, de még nem hungarikum, azonban viselésének élő hagyománya felkerült az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékébe 2018-ban.

A kiállításon láthatóak az eredeti és az újragondolt darabok is Fotó: Török János

Fotó: torokjanosphoto.hu

Szűk egy hétig tartanak a programok

A Szeged Design Napokon ismét a kreatív szakembereké a főszerep. Szegedi és környékbeli, országosan és nemzetközileg elismert alkotók mutatják be a legfrissebb trendeket, a művészet és design világát a közönségnek. A szakmai bemutatók és előadások mellett saját kezűleg is kipróbálhatják majd az érdeklődők az alkotói folyamatokat, ugyanis különböző workshopok is lesznek. A programok a város több kultikus és egyelőre kevésbé ismert helyszínén zajlanak majd: galériák, múzeumok, könyvtárak, kávézók és iskolák adnak otthont a kreativitásnak. A rendezvénysorozat október 26-ig tart.