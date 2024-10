A baráti körömben mindenki nagyon szeret olvasni. Minden évben jövök a könyvbörzére, igyekszem mindig az elsők között ideérni, és annyi könyvet bezsebelni, amennyit csak tudok. Most is változatos témakörökben találtam érdekességeket, verses kötetet, klasszikus regényeket, görög mitológiáról szóló könyvet is hazaviszek. Mindegyik ötszáz forint