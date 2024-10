Két produkció érkezik a Vajdaságból, három monodráma mutat be különböző női élettörténeteket, de lesz részvételi színház és színészi mestervizsga előadás is, valamint fiatal írókkal, költőkkel is találkozhat a 34. Thealter plusz kisfesztivál közönsége október 20-a és 24-e között. A szabadkai Kosztolányi Dezső Színház Szindróma című előadásával indult vasárnap este a MASZK Egyesület által szervezett fesztiválprogram a Régi Zsinagógában.

Szerdán a Freeszfe Egyesület Ventillátor című monodrámája érkezik a Zug Színházba. Fotó: Farkas Dorka

Hétfőn 19 órakor a szabadkai színház és az Újvidéki Színház koprodukciója, a Lovas Ildikó regénye alapján készült Amikor Isten hasba rúg lesz látható szintén a Régi Zsinagógában Urbán András rendezésében.

Október 22-én 17 órakor a szegedi Törzsasztal Műhely ifjú szerzői mutatják be első, Egy földrengés epicentruma című irodalmi zine kiadványukat. Ezt este fél héttől a fiatal költőnő, Horváth Florencia és zenésztársa, Karádi Gergő „Valójában senki” című zenés-irodalmi-színházi estje követi. Húsz órától a több díjjal kitüntetett szerzőpárossal, Kovács Dominikkal és Kovács Viktorral beszélget a drámaírásról, színházi szövegekről és első regényükről Ibos Éva kritikus.

Szerdán délután fél ötkor a Freeszfe Egyesület Ventillátor című monodrámája érkezik a Zug Színházba, amely egy fiatal lány küzdelmeit mutatja be a felnőtté válás útján. 19 órakor a Régi Zsinagógában az Orlai Produkció új előadását, a Halász Rita regénye alapján készült Mély levegő című monodrámát, egy válás történetét láthatja a közönség Pálos Hanna, a budapesti Katona József Színház színésznőjének előadásában.

A Thealter plusz kisfesztivált csütörtökön a Pesti Magyar Színiakadémia másodéveseinek mesterségvizsgája, a Csinálj engem szabadra! című előadás zárja a Régi Zsinagógában. Fotó: Perényi Balázs

Október 24-én 17 órakor a Zugban a Tér12 Kulturális Egyesület és az AztaBanda Szabadságra hajlamos című részvételi előadása mutatja be két tanár konfliktusát egy március 15-ei, gimnáziumi megemlékezés kapcsán, a nézők pedig egy osztály szerepébe lépve vehetnek részt az eseményekben. A 34. Thealter plusz kisfesztivált este fél nyolckor a Pesti Magyar Színiakadémia másodéveseinek mesterségvizsgája zárja a Régi Zsinagógában. Csinálj engem szabadra! című előadásukat Esterházy Péter Fuharosok című kisregénye és más írásai alapján készítették közösen a diákok Rácz Attila osztályvezető tanár irányításával.