A deszki születésű Zoltánfy István festőművész 1963 és 1967 között a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán tanult, ahol mestere Vinkler László volt. 1968-tól húsz éven át tanított a szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskolában. 44 éves korában, tragikus hirtelenséggel autóbalesetben hunyt el.

Csütörtökön 18 órakor a Fekete Házban nyílik meg a Zoltánfy István csaknem hetven festményét bemutató tárlat. Fotó: DM

Ittas sofőr miatt halt szörnyet a festőművész

1988. augusztus 13-án néhány kilométerre a magyar határtól, Ausztriában egy ittas osztrák sofőr hajtott bele hátulról az autóba, amelyben Zoltánfy István nagyobbik lányával utazott. Mária akkor 17 éves volt és a Tömörkény Szakgimnáziumban tanult. Lánya túlélte a balesetet annak köszönhetően, hogy nem volt bekötve, kirepült az autóból. Édesapja azonban szörnyethalt.

Emberi történetekről mesélt Zoltánfy István képein

A Tömörkény iskolában 2019-ben avatták fel a festőművész emléktábláját, a deszki általános iskola 2000 óta viseli nevét. Október 10-én, csütörtökön a Fekete Házban nyílik emlékkiállítás Zolánfy István születésének 80. évfordulója alkalmából, a tárlatot Bene Zoltán József Attila-díjas író nyitja meg. Uhl Gabriella kurátor az MTI-nek elmondta, a kiállításon csaknem hetven festmény lesz látható a Móra Ferenc Múzeum, a szegedi, hódmezővásárhelyi, deszki, valamint a Csongrád-Csanád vármegyei önkormányzat gyűjteményéből, továbbá a művész hagyatékából és magángyűjtőktől.

Zoltánfy István alkotásain a nagyon jó értelemben vett realizmus jelenik meg, a város, a városban vagy falun élő kisember bensőséges ábrázolására törekedett. Festészetén a nagy elődök közül felfedezhető a római iskola, illetve Derkovits Gyula, Kondor Béla vagy kortársa, Mácsai István hatása

– fogalmazott a művészettörténész, aki kitért arra is, hogy Zoltánfy István vándorfotográfus modorában járta Szegedet és környékét, örökítette meg emberközeli módon, amit látott. Ez munkamódszer is volt nála, gyakran festette meg emberi történeteket elmesélő képeit saját maga készítette fényképek alapján. Művészettörténészként, művészetpedagógusként is országos hírnevet szerzett.