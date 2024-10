Az előzsűri több mint 250 nevezésből választotta ki azt a kilenc nagyjátékfilmet, hat dokumentumfilmet és 22 rövidfilmet, amelyek bekerültek a 8. Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál programjába.

Szabó Éva Andrea fesztiváligazgató elmondta, hogy 37 filmet válogatott be a zsűri a 8. Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál idei versenyprogramjába. Fotó: Karnok Csaba

Több zsűri is minősíti a versenyprogramot

Szabó Éva Andrea fesztivál-igazgató elmondta, az operatőri seregszemle egyik újdonság idén a diákfilm szekció lesz. A válogató zsűri ugyanis olyan erősnek ítélte a nevezett diplomafilmeket, hogy javasolták a külön szekció indítását a beválogatott, 270 percnyi diákfilmes anyagnak.

A versenyfilmeket a Szabó Gábor operatőr vezette szakmai zsűri értékeli majd, amelynek további tagja Csepeli Eszter operatőr, Mécs Mónika producer, Szilágyi Zsófia rendező és forgatókönyvíró, valamint Hartung Attila rendező. Ők választják ki a fődíjast, továbbá a legjobb nagyjáték-, rövid- és dokumentumfilmet. Idén is kiosztják továbbá a kritikus zsűri díját, amelynek tagjai Mesterházy Lili filmkritikus, Kovács Gellért filmszerész és Szíjártó Imre, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Film- és Médiatudományi Tanszékének vezetője. Mindemellett most is lesz diákzsűri magyar és határon túli hallgatókkal, valamint idén először a Magyar Játékfilmrendezők Egyesülete is külön díjat ítél oda.

Lesznek alkotói beszélgetések és szakmai workshop is.Fotó: Karnok Csaba

Oscar-díjas sikerfilmek és Aprófeszt

A versenyfilmeken kívül egyéb alkotásokat is vetítenek a héten. Az Oscar-díjas operatőrök sorozat keretében az Amerikai szépség című filmet szerdán vetítik, valamint október 11-én este a Régi kedvencek elnevezésű sorozatban a szintén Oscar-díjas Whiplash című alkotást. Ezek mellett versenyen kívül hazai alkotók, operatőrök által készített alkotásokat is műsorra tűztek, amelyeket a Magyar Operatőrök Hete szekción belül tekinthetnek majd meg a nézők. Visszatér a Best of Friss Hús is, amely a budapesti rövidfilmfesztivál díjazott alkotásait tartalmazza.

Takács Éva, a Belvárosi Mozi vezetője elmondta, a legkisebbeket, az óvodás és általános iskolás korosztály tagjait az Aprófeszt délelőtti vetítéseire várják, ahol az Art Mozi Egyesület és a Nemzeti Filmintézet válogatását nézhetik majd meg.