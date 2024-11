– Az biztos, hogy a Teknyőkaparó valós személy volt, de hogy valójában ki, nem tudni – mondta Szikszai Zsuzsanna, a makói József Attila Múzeum igazgatója, aki a pannon Nostradamus alakját idézte meg egy előadásában a Hagymaházban. Gyermekkorában, Csanádpalotán az akkori öregektől ő maga is hallott róla szóló történeteket, neki tulajdonított jóslatokat, amelyek akkoriban még keringtek az emberek között. Ugyanakkor, bár néprajzos lett és sokat olvasott róla, a titokzatos alföldi jövendőmondó történetét sosem kutatta. Ennek egyszerű az oka: elődei, elsősorban Polner Zoltán – újságíróként is ismert, a makói járás több településén tanított – ezt a munkát már teljeskörűen elvégezték.

Az alföldi jövendőmondó figuráját a makói Hagymaházban idézte meg Szikszai Zsuzsanna. Fotó: Szabó Imre

Az alföldi jövendőmondó makói volt?

A Teknyőkaparó valamikor a 18-19. század fordulóján élhetett, de nem maradt fenn róla semmilyen dokumentum, csak a szájhagyomány őrizte alakját. Ez persze idővel egyre színesebbé, meseszerűbbé alakult. Annyit lehet az adatközlőktől tudni, hogy a keresztneve János volt. Van, aki feltételezi, hogy a foglalkozása miatt nevezték Teknyőkaparónak, ez azonban egyáltalán nem biztos. Érdekes – mondta a múzeumigazgató –, hogy kizárólag a Dél-Alföld településein, leginkább Makó és Szeged környékén ismeri a néphagyomány, pedig hasonló alakokkal – táltos, sámán, garabonciás diák – tele van az egész magyar nyelvterület. Több hozzá köthető településen emlegették, hogy odavalósi volt. Személye Makón azért különösen érdekes, mert egy adatközlő, H. Kovács Mihály a város szülötteként említette. Ennek alapján került be a makói értéktárba, és ez adta a mostani előadás apropóját.

Fotó: Szabó Imre

Megjövendölte az internetet

A múzeumigazgató azt mondta, a Teknyőkaparó világlátott ember lehetett. Bizonyos jóslatai, például amelyikben megjövendölte, hogy lesznek lőcstelen kocsik, gépmadarak, talán ezzel magyarázhatók. Ugyanakkor előre látott háborúkat és a mindennapi életből is sok mindent, ami a mai embert is megdöbbentheti. Elmondta például, hogy lesz idő, amikor a férfit nem lehet megkülönböztetni a nőtől, és azt is: egyszer az egész világ össze lesz fűzve dróttal.