Ana Huang, aki a Twisted-sorozattal már hazánkban is letette a névjegyét, új szériával jelentkezett. A Kings of Sin második része immár nálunk is megjelent, amelyben egy újabb páros, Kai és Isabella történetét ismerhetjük meg.

Ana Huang legújabb regényében Kai és Isabella tiltott románca színesítik egymás életét, ám kapcsolatuk kihívások elé állítja őket.

Ez a nő mindenben az ellentéte... és egyben a legnagyobb kísértés is az életében. Visszafogott, fegyelmezett, és jól nevelt. Kai Youngnak sem ideje, sem energiája nincs arra, hogy felfordulás legyen az életében – márpedig Isabella a lila hajával és kínosan vicces beszólásaival maga a megtestesült káosz. Ráadásul karrierje is fordulóponthoz érkezett, és egy milliárdos vállalat örököseként nem engedheti meg magának, hogy egy nő miatt ne a legfontosabb feladataira koncentráljon. Isabella egy személyben megtestesít mindent, amit a férfi nem akarhat, mégis minden egyes pillantás és érintés hatalmas kísértés, hogy megszegje a saját szabályait... és magáévá tegye.

Ana Huang tiltott szerelemmel teli története

Vakmerő, impulzív és életvidám. Isabella Valencia még soha nem volt olyan buliban, ahol ne érezte volna jól magát, és soha nem találkozott olyan férfival, akit ne tudott volna levenni a lábáról... kivéve Kai Youngot. Mit számít? Hiszen egyáltalán nem is az esete. Ráadásul Kai annak az exkluzív klubnak az egyik vezetője, ahol ő csaposként dolgozik, így szigorúan tiltott gyümölcs. Ugyanakkor a hűvös külső alatt olyan férfi rejtőzik, akinek egyetlen érintésétől is elolvadna. Isabella és Kai hiába próbálnak ellenállni, képtelenek felülkerekedni a vágyaikon, még ha ezért mindent fel is kell áldozniuk.