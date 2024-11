Évezredek óta kutatják a világ legnagyobb és legelszántabb gondolkodói – a sumeroktól és az ókori görög filozófusoktól kezdve egészen a ma élő társadalomtudósokig – az élet általános értelmét. És nem találják. Vannak persze elképzelések, felállított tézisek és teóriák, magyarázatok; időnként rá is fogják erre-arra, legtöbbször az emberi reprodukcióra vagy az ahhoz kapcsolódó érzelmekre – úgymint szeretet, szerelem, vágy –, de végül is ez mind-mind csak igazolgatás. Az Apám szerint is erre a kérdésre keresi a választ.

Náray Tamás új könyve, az Apám szerint édesapjának állít emléket. Fotó: DM

Az Apám szerint című könyv változásra buzdít

Az élet valódi és általános értelmét ugyanis azért nem találta meg eddig senki, mert nem is létezik. Ehelyett minden egyes ember életének saját értelme van: olyan, amilyet ő ad neki, és amelyet csak ő képes meghatározni. Ez az értelem személyes, és mindenki másnak egyszerűen csak tudomásul kellene vennie.

„Apa csak egy van. Aki megtartja a családját, támogatja a gyermekeit, és példát mutat nekik. Aki rájuk hagyja mindenét, megosztja velük a tudását, hogy boldoguljanak az életben.” Ilyen volt Náray Tamás édesapja is, akinek a szerző ebben a kötetben állít emléket.

A Náray család története a viharos 20. századi magyar történelmet tükrözi, miközben a könyv lapjain egy olyan ember képe rajzolódik ki, akinek az életét a megalkuvás helyett az egyenesség, a tisztesség, az igazmondás és a felelősségvállalás határozta meg. Manapság ritkaságszámba megy az őt jellemző belső tartás.

A gyakran szatirikus hangnem ellenére Náray Tamás nem a vélt vagy valós igazságtalanságokon rágódik. Jó szándékkal és (ön)iróniával szembesíti az olvasót a világ – és a saját – hibáival, hogy ezzel is változásra buzdítson. Hiszen mindig van remény egy jobb életre.