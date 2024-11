Tudom, hogy van jogom címmel nyílt meg a Belügyminisztérium Integrált Jogvédelmi Szolgálatának ellátottjogi vándorkiállítása Kisteleken.

Klebelsberg Művelődési Központban rendezik az eseményt. A Illusztrációs Fotó: Fehér Gábor

A kiállítássorozat részeként a Klebelsberg Művelődési Központ nagytermében rendezték be az ellátottak alkotásait bemutató tárlatot. A megnyitón Domonics János alpolgármester köszöntötte a megjelenteket, és kiemelte a rendszeres és jó együttműködést az önkormányzat és a városban működő szociális intézmények között, valamint köszönetet mondott a kiállítás létrehozásáért. A szolgálat részéről Novák Krisztina jogvédelmi biztos mondott beszédet, melyben szólt a kiállítássorozat hátteréről és az alkotópályázat lebonyolításáról. Hangsúlyozta, hogy az ellátottakban mennyi hit, bátorság, öröm, küzdelem, kitartás és szeretet van. Erről tanúbizonyságot is tettek a járásban élők, műsoruk nagy sikert aratott: tapsot kaptak a versmondók, az ópusztaszeri színjátszók és a kisteleki zongorista, Pali bácsi is. A vándorkiállítás november 22-ig tekinthető meg a művelődési ház nyitvatartási idejében.