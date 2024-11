A gyűjtőládákkal a boltokban már találkozhattak a kistelekiek, ami azt jelzi, hogy a helyi betlehemezők csapata megkezdte a próbákat. Az új betlehemes előadás más lesz, mint az előző években bemutatottak, amelyekhez a kisváros lakói már hozzászoktak. Harmat József kántor és hitoktató elmondta: ismét beneveztek az Európai Magyar Fiatalságért Alapítvány által kiírt versenyre, amelyet már hétszer megnyertek.

Betlehem: Harmat József és csapata már próbálja az új előadást. Idén húsvétkor passiót is bemutattak. Archív fotó: Imre Péter

Találkozik az Ó- és az Újszövetség

– Ezúttal az Ószövetségtől indulunk, Mózessel, a zsidó nép első megmentőjével, aki Jézus Krisztus előképének tekinthető. Az egyiptomi szolgaságból kivezetett, majd a bűnbe újra belemerült népet úgy menti meg, hogy Isten parancsára készít egy keresztet, rajta rézkígyóval. Az Úr megígérte, hogy akik felnéznek rá, megmenekülnek és eljutnak az ígéret földjére. Ott született meg később Jézus – mondta Harmat József. Majd elmesélte, hogy Máriának megjelenik Gábriel arkangyal, aki hírül adja, hogy fia fogan és születik, és az üdvözítőt Jézusnak kell nevezni.

Megkeresték a diákok

A hitoktató és kántor örömmel számolt be arról, hogy nem neki kellett a diákokat ösztönöznie, hanem a középiskolás „különítmény” kereste meg azzal, hogy találják ki és írják meg a történetet. Harmat József elárulta: – Imádságban mindig kérem Istent, hogy segítsen, adjon jelet, ötletet. Ezúttal azt a jelenetet álmodtam meg, amikor kígyók hada, a bűn jelképei, támadják meg a zsidó népet, és tekeregnek rajta. Azonnal felébredtem – éjszaka 2 óra volt –, kipattantam az ágyból, és papírra vetettem az átélteket – mesélte.

A próbákkal jól haladnak, ami szükséges is, hiszen december 3-án már előadják a betlehemet a mozgáskorlátozott szövetség kisteleki csoportjának a művelődési ház nagytermében. Ugyanitt, december 9-én a nyugdíjas klub tagjainak, 17-én a Napsugár Otthon lakóinak, 20-án pedig az általános iskolásoknak és gimnazistáknak mutatják be az előadást. A közösség számára december 25-én, 10 órától látható a betlehemes játék a katolikus templomban. Ezúttal a kisteleki betlehemezők a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítójának, Böjte Csaba ferences rendi szerzetes árváinak gyűjtenek adományokat. A versenykiírás szerint – a gyűjtéshez hasonlóan – a csapatnak Facebookon és papíralapon is naplót kell vezetnie.