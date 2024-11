– Idén is megrendeztük a hagyományos szatymazi Bor- és paprikamustrát, ahol pénteken tartottunk szakmai napot, ma szombaton pedig az előadásoké lesz a főszerep – mondta a Délmagyarnak Szatymaz polgármestere.

Csípős őrlemény is volt, no meg sok bor. Fotó: Karnok Csaba

Barna Károly elmondta azt is, hogy több aranyérmes bort is kóstoltak, és a borok a világ szinte minden pontjáról érkeztek, ahogy fűszerpaprikák is. Az italból 160, az őrleményből pedig 80 féle érkezett.

Itt vannak erdélyi, délvidéki borászaink, de van sok hazai termelésű ital is. Én a száraz fehérborokat szeretem, és szerencsére találtam is kedvemre valót

– folytatta a polgármester.