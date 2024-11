A Cáfolat bizonyos szempontból észbontóan zseniális, tanítani való minisorozat. Ez a szempont pedig nem más, mint az elbeszélésmód. A többféle nézőpont bemutatása nemcsak legutóbbi kritikám tárgyát, Az utolsó éjszaka Tremorbant juttatta eszembe, de olyan alkotásokra is emlékeztet, mint a Holtodiglan, a Harcosok klubja, a Viharsziget vagy épp A vihar kapujában. Mindenkinek megvan a maga igazsága, erre az alaptételre épül a mű, de továbbmegy ennél, hiszen kifejti, hogy ezek a részigazságok bizony egész életeket is tönkretehetnek akár. A többféle nézőpont magával vonja a narrátor tudásának bizonytalanságát, így persze könnyű az orránál fogva vezetni a nézőt. Elvégre még maga az elbeszélő sem lehet biztos afelől, mi történt valójában. A sorozat fényét emelik a már említett színészek is, valamint a sorozat kiállítása, látványa, ami simán vetekszik egy mozifilmével. A Cáfolat minden ízében egy roppant igényes miniszéria, ami persze még így is hosszabb a kelleténél. Az alkotók úgy érezték, a nyomasztó hangulat beszippantása fontosabb a feszes cselekményszövésnél, így a végeredmény egy részmegoldásaiban kiváló, összességében viszont egy kissé lassú utazás az emberi hiszékenység, gyarlóság sötét bugyraiban.

8/10