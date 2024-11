A spirituális jólét és a materiális siker közötti egyensúlyt szimbolizáló angyali számot választották a Cím nélkül 823 című kiállításához. Fanta Júlia, Tatár-Kiss Virág és Zombori Zoltán a Magyar Képzőművészeti Egyetem festő- és szobrászművész hallgatói úgy vélik, a Cím nélkül 823 kifejezéssel jelzik távoli céljaikat: a 2-es a csapatmunkát, a 3-as az önkifejezést, a 8-as pedig a realizmust és az önbizalmat is jelöli, így együtt pedig egyesítik energiáikat. Egyúttal arra a kortárs művészetben divatos jelenségre is A spirituális jólét és a materiális siker közötti egyensúlyt szimbolizáló angyali számot választották a "Cím nélkül 823" című kiállításhoz. Fanta Júlia, Tatár-Kiss Virág és Zombori Zoltán, a Magyar Képzőművészeti Egyetem festő- és szobrászművész hallgatói úgy vélik, hogy a "Cím nélkül 823" kifejezéssel jelzik távoli céljaikat: a 2-es a csapatmunkát, a 3-as az önkifejezést, a 8-as pedig a realizmust és az önbizalmat szimbolizálja, így együtt egyesítik energiáikat. Egyúttal reflektálnak a kortárs művészet azon divatos jelenségére, hogy az alkotók gyakran cím nélkül mutatják be műveiket.

"Cím nélkül 823": egy cím és ami mögötte van.

Fotó: Tábori Szilvia

Cím nélkül 823

A három fiatal közös kiállítása, amelyet az Art.Pagony Művészettörténeti Önképzőkör szervezésében rendeztek meg, a vásárhelyi Németh László Városi Könyvtárban látogatható a következő hetekben. A fiatal művésztanulók szerint egyéni útkeresésük a közönség figyelme előtt zajlik, így bátran mutatják meg, hogyan változik alkotóművészetük a különféle hatásokra.

A hódmezővásárhelyi Zombori Zoltánt középiskolásként Zoltai Attila festőművész vezette be a festészet világába. A most kiállított képeivel nem titkolt célja saját fejlődésének bemutatása. A "Cím nélkül 823" tárlaton például megtekinthető egy önarcképe is, amelyet az egyetemi felvételijére készített, s amelyen zaklatott lelkiállapotát örökítette meg a rá váró kihívások okozta feszültségek közepette. Mellette láthatók azok a képei is, amelyek már az egyetemi éveihez kötődnek.

Az egykori vízilabdázó

Az egykor Vásárhelyen és Szentesen vízilabdázó, a Bethlen Gábor Gimnáziumban érettségizett Tatár-Kiss Virágot mindig is vonzotta a képzőművészet. Miután a festészet dimenzióit szűknek találta, a szobrászat felé fordult. Mint elmondta: képtelen leragadni ugyanannál az anyagnál, mindig mást használ műveihez. Emellett folyamatosan tanul, hiszen a képzőművészeti egyetem mellett a Műszaki Egyetem gépészmérnöki karán ipari termék- és formatervező szakon is hallgató. A "Cím nélkül 823" kiállításon egyik különösen izgalmas munkája egy Barcsay Jenő ihlette reflexió.