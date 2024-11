Szegedi hírek 13 perce

Szegeden volt egyetemista a Megasztár tetovált rockere

A Megasztár legvagányabb versenyzőjének, a tetovált rockernek is van szegedi kötődése. Dénes Dávidnak két évig járt a SZTE szociológia szakára, végül azonban inkább borbélynak állt a fővárosban. Most viszont úgy tűnik, énekesi karrierje indul be, hiszen a zsűri és a nézők is imádják.

Timár Kriszta Timár Kriszta

A Megasztár idei döntős mezőnyéből a szegediek idén minden bizonnyal elsősorban Kiszel Jennifernek szurkolnak. Az Eötvös-gimnázium végzős diákja mellett azonban van még egy versenyző, akinek van a városhoz kötődése. A mezőny legextravagánsabb előadója, Dénes Dávid két évig volt a SZTE BTK szociológia szakos hallgatója, így valószínűleg őt is sokan ismerik. A tetovált rocker az első élő show-ban a Måneskin együttes számával nyűgözte le a zsűrit, amely hosszú percekig dicsérte színpadi teljesítményét. Marics Peti úgy fogalmazott, ő az egyik legérdekesebb színfoltja az idei mezőnynek, Rúzsa Magdi szerint benne van a különlegesség, Papp Szabi pedig azt mondta róla, hogy míg mások jól énekelnek, ezzel jutnak előre, Dávid magabiztosan és lazán rúgja be az ajtókat. Ez azonban nem jelenti, hogy ne lenne jó énekes: Caramel szerint például a Mammamia dalt, amelyet vasárnap előadott, az eredeti előadó sem tolja jobban. Dávid egyébként saját produkciójáról azt mondta, előadói szempontból közelítette meg ezt a szerzeményt, mivel nem kell benne túl nagyot énekelni. Ebből próbálta tehát kihozni a maximumot. Dénes Dávid sokaknak ismerős lehet Szegeden: két évig a SZTE hallgatója volt. Fotó: TV2 Dénes Dávid korábban soha nem állt színpadon Igazi színpadra termett showman-ről beszélünk tehát, aki azonban - bármennyire is furcsa - soha nem mutatkozott még be a nyilvánosság előtt. Mindössze 4 éve zenélek aktívan, énekléssel 2 éve foglalkozok. Legjobb barátommal közösen van egy kétszemélyes bandánk, de még nem volt egyetlen fellépésünk sem – árulta el lapunknak. A 27 éves fiatalember főállásban borbélyként dolgozik, ebben a szakmában helyezkedett el, miután két évnyi egyetem után Szegedről a fővárosba költözött. Két évig tanult a SZTE-n – Igazából azért akartam diplomát szerezni, mert nem volt más elképzelésem. Fejben azonban azt hiszem, nem voltam érett erre, mert bár volt egy-két jó része a szaknak, alapvetően nem az én világom volt. Ami pedig nem érdekel, azt nagyon nehezemre esik csinálni. Két év után ezért passziváltattam a jogviszonyomat, de végül nem mentem vissza a SZTE-re – mesélte Dávid.

A zenével is úgy volt idáig, hogy amíg nem tud relevánsat alkotni, csak azért, hogy szerepeljen, nem jelentkezik tehetségkutatókba. Idén azonban már úgy éreztem, hogy zeneileg és emberileg is eljutottam oda, hogy már képes vagyok olyat csinálni, ami számít – mondta. Rock után pop következik Az első élő adásban Dávid saját bevallása szerint nagyon jól érezte magát, sokaktól megkapta azonban, hogy szinte olyan volt, mintha az eredeti énekest utánozta volna. Fotó: TV2 – Remélem, a többi produkciómmal sikerül majd elhagynom ezt a hasonlítgatást. Szeretnék például lírai dalt énekelni, ahol nem a performanszon lesz majd a hangsúly. A füstös, akusztikus blues például kifejezetten közel áll hozzám, vagy a keményebb hangvételű, lassú számok. Sajnos most vasárnap még nem ilyesmivel állok majd színpadra, a rocksztáros vonal után most a régi popsztáros vonalat kaptam. Kihívás lesz, de remélem, hogy a különleges elemekkel tűzdelt produkcióval sikerül majd leszakítanom a plafont – beszélt a következő adásról az egykori szegedi egyetemista.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!