Nem volt nehéz „összegereblyézni” a derekegyházi néptánccsoportot. Számos felnőtt szeretett volna megtanulni táncolni, a Derce Néptánccsoport mára stabil gárdával büszkélkedhet.

A jubileumi gálán a Derce Néptánccsoport gyermek- és felnőtt csapata, a csongrádi Alföldi Néptáncegyüttes, a makói Maros Táncegyüttes és a Mötykettő lépett fel. fotó: Kovács Erika

Először csak a felnőttek táncoltak

– Tíz évvel ezelőtt egy baráti társaságból alakult ki a néptáncegyüttes. Először csak mi, felnőttek táncoltunk, a gyermekcsoportot később hoztuk létre. Mi, a férjemmel nem vagyunk néptáncpedagógusok, ellenben összefogjuk a társaságot, ezért a táncok tanítását szakemberekre bíztuk és bízzuk jelenleg is – mondta a gála előtt lapunknak Remzsőné Farkas Angéla, a Derekegyházi Derce Néptánccsoport vezetője. A kezdetekkor Magyar Imre, a nagy múltú, 1964-ben alakult szegvári Dobbantó Néptáncegyüttes vezetője volt a derekegyházi néptáncegyüttes szakmai vezetője, később a lánya, Magyar Nóra vette át az irányítást, jelenleg pedig a hódmezővásárhelyi Törökné Tárkány Katalin oktatja a Derce táncosait.

A Derce Néptánccsoport tagjai vasárnaponként találkoznak

- Nem volt nehéz „összegereblyézni” a tíz évvel ezelőtti csoportot. Nekem például régi vágyam volt, hogy megtanuljak néptáncolni. A férjemet unszoltam, aki kezdetben ellenállt, majd beadta a derekát és azt mondta, hogy fogjunk hozzá. Azóta őt is beszippantotta ez a világ. Barátainkkal, ismerőseinkkel beszélgettünk erről, meg is hirdettük, és egyszer csak összeállt a csapat. Természetesen volt szóródás, lemorzsolódás is, és voltak, akik később csatlakoztak hozzánk. Tíz év elteltével mondhatjuk, mostanra elég stabillá vált a társaság – említette meg Remzsőné Farkas Angéla. A Derce Néptánccsoport tagjai hetente egy alkalommal találkoznak, vasárnaponként, hiszen mindenki dolgozik, elfoglaltságai vannak, a gyermek csoport tagjai pedig óvodába, iskolába járnak.

A legidősebbek 70 évesek

A felnőtt csoport legifjabb táncosai 15 évesek, a derékhad középkorú, 40-50 évesek, de van két 70 év feletti tagjuk is. A gyermekcsoportban a legkisebb még nincs 3 éves.

– A Derce nemcsak a néptánctanulásról szól, mi egy közösséggé formálódtunk. A tánc mellett mást is próbálunk a tevékenységeink közé csempészni, például népzenei ismereteket, de kirándulni is járunk, programokat is szervezünk – tudtuk meg a tánccsoport vezetőjétől. Azt is elmondta, a fellépőruháikat, utazásaikat főleg önerőből oldották meg, de mára már támogatóik is vannak, amit köszönnek, és pályázatokat is nyertek.