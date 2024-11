Ahogyan azt az összes magára valamit is adó streamingplatform teszi, a Disney plusz is felturbózta horrorfilmes kínálatát Halloween alkalmából. A Disney nem bízta a véletlenre: nem kisebb név, mint a népszerű American Horror Story szellemi atyja, Ryan Murphy kapta azt a feladatot, hogy az ünnep idejére minél több nézőt szegezzen a képernyők elé. Ennek jegyében készült a Grotesquerie (jelentése: groteszkség) című sorozat, amely már címével is azt sugallja, hogy Halloweenhez méltó, megosztó és brutális élmény lesz.

Disney plusz horror sorozat: Grotesquerie, promóciós kép

Bár a sorozat még félúton sincs (novemberig mindössze négy epizód jelent meg a tízből), már most sok mindent elárulnak a karakterek: van egy zseniális, de alkoholista nyomozónő, a túlsúlyos lánya, egy kómában fekvő, szexfüggő férj/édesapa, egy sorozatgyilkos-rajongó apáca, egy alfahím pap, és egy szexuális ragadozó nővér, akihez képest a Száll a kakukk fészkére Ratched nővére szinte angyalnak tűnik. A gyilkolást egy sorozatgyilkos végzi, aki az emberölés mellett két dologhoz ért: a Bibliához és az anatómiához. Természetesen az ő elkapása a cselekmény fő tétje, ám négy epizód után még nem látni a fényt az alagút végén.

A gyilkos bibliai motívumokat épít be áldozatai „kiállításába,” ami rögtön felkelti a helyi egyház figyelmét. Az apáca már az első gyilkosság helyszínén megjelenik, kezdetben kéretlenül, majd a nyomozónő felismeri, hogy a gyilkosságok különös körülményeinek megértéséhez az ő segítségére lesz szükség. Az emberölések vallásos jellege David Fincher klasszikus thrillerét, a Hetedik-et idézi, amelyben a gyilkos módszeresen a hét főbűn szerint szedi áldozatait.

Sajnos a Grotesquerie minőségében nem éri el a Hetedik-et, mivel ez a sztori sokkal jobban működik százhúsz percben, mint tíz epizód háromnegyed órás formájában. A vallásos körítést leszámítva a Grotesquerie nem több egy átlagos thrillernél, amelyben a nyomozó igyekszik lépést tartani a zseniális sorozatgyilkossal, de az mindig egy lépéssel előrébb jár nála.

Disney plusz horror sorozat, miben próbál kiemelkedi?

A sorozat viszont kiemelkedni próbál a karakterábrázolás révén. Ehhez idő kell, és Ryan Murphy ezt maximálisan kihasználja: a Grotesquerie tobzódik a diszfunkcionális személyiségekben. Az első négy epizód cselekményidejének csak töredéke szól magukról a bűnesetekről, így a sorozat eddig sokkal inkább egy groteszk karakterdrámának tűnik, mint horror-thrillernek. Ha Murphy tovább folytatja ezt a lassú tempót, biztosan elveszíti legalább egy nézőjét (engem), mert eddig sem a párbeszédek, sem a cselekmény nem elég izgalmas ahhoz, hogy székhez szögezzen a Grotesquerie.