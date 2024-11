- Az utóbbi tíz esztendőben a Makói Városi Televízió minden évben elhozott legalább egy, néha akár több rangos fesztiváldíjat is alkotásaival. Ez azt jelzi, hogy nem csak közszolgálati tájékoztatást végző tévéként, de értékteremtő alkotóműhelyként is számon tartanak bennünket - mondta Kisistók Tímea stúdióvezető annak kapcsán, hogy a Lakiteleki Filmszemlén az egymilliós fődíj és egy különdíj is Makóra került a rangos szakmai zsűri döntése alapján. Ezt igen népes mezőnyben, négy ország 112 alkotása közül nyerték el. A stúdióvezető hangsúlyozta: elsősorban a visszatekintő, értékmentő filmek készítését tekintik küldetésüknek. Ez a munka szerinte az egyik válasz arra, van-e létjogosultsága ma is a helyi tévének.

Az egymilliós fődíj és a különdíj a makói tévéseknél: balról jobbra Rácz Richárd, Kisistók Tímea, Miklós András.

Egymilliós fődíj a Tejútnak

A Tejút, mint egy korábbi fesztiválsiker kapcsán már megírtuk, egy régi munka újrafeldolgozása: az időközben, 2012-ben elhunyt vásárhelyi gazdáról, Marton Istvánról szól.

- Ifjúkorom egyik meghatározó élménye volt, hogy ha esett, ha fújt, a velünk szemben lakó gazda minden hajnalban berúgta a motort és ment a teheneihez. Amikor a szüleimtől megkaptam az első, ma már muzeálisnak számító kamerámat, forgattam róla egy portréfilmet - mondta Miklós András, akit elsősorban a makói tévé operatőreként ismernek. A film több mint két évtizeden át hevert a fiókban, majd egy éppen a lakiteleki filmfesztiválon tavaly látott hasonlóalkotás ihletésére döntött úgy, hogy újra előveszi és feldolgozza.

- Az anyag egy letűnt kornak állít emléket, de elsősorban a tejes gazda személyisége, közvetlensége és humora miatt különleges – hangsúlyozta az alkotó. Az ő filmje kapta a nagyobb elismerést, az egymilliós fődíjat.

A József Attila-filmben Kecskeméti Bence Odin formálta meg a fiatal költőt. Fotó: Makói Városi Televízió

Herendi porcelán a József Attila-filmnek

A másik Makóról benevezett film, az Emberek, magyarok, íme a költő című másik alkotásunk a Herendi Porcelánmanufaktúra különdíját kapta meg. Ez József Attila Makón töltött éveit idézi meg.

- Azt tudtuk, hogy András kapni fog valamilyen díjat Lakiteleken. Én igazából őt kísértem el, hogy forgassak a díjátadón, aztán legnagyobb meglepetésére, forgatás közben a mi filmünket is hallottam az ünnepségen. Hirtelenjében a zsűri asztalára tettem le a kamerát, hogy átvehessem az elismerést Baráth Réka szerkesztőtársam nevében is – mesélte az alkotás operatőre, Rácz Richárd.