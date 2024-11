Tíz kisteleki és kilenc erdélyi, szentegyházai festő 65 műve látható a Kisteleki Alapfokú Művészeti Iskola nagytermében hétfőn este megnyílt „Erdély” című kiállításon. Az alkotások a tavalyi csengelei és az idei ópusztaszeri nyári táborban készültek, összesen közel 300 darabot. A két festőkör együttműködése negyedszázadra tekint vissza.

Az „Erdély” című kiállítás képei várják a látogatókat. Fotó: Imre Péter

Pályatársak

A kapcsolat, a közös munka már 25 éve tart a szentegyházai Csak-Art Egyesülettel. Együtt dolgozunk és tanulunk is egymástól; például ők az alföldet, mi a hegyvidéket festjük. Eleinte ez mindkét csapatnak nehezebben ment. A nyári táborokban a témát nem határoztuk meg, lehet tájkép, modern stílusú mű, és sokan előnyben részesítették az akril festéket, mert gyorsan szárad és könnyen kezelhető

– mondta el Szombathelyi Árpád, a Kisteleki Festőkör vezetője, akinek két korábban készült képe, vázlata került a tárlat kollekciójába.

Rajta kívül a kistelekiek közül Bitó György, Fodor Henriett, Hajdú Zsanett, Hódi Katalin, Pálinkás Mária, Skultéti Ilona, Takó Mária, Varga Anikó és Vass Ágnes, a szentegyházai részről pedig Bálint Sándor, Both Ilona, Égei Kriszta, Konrád Jenő, Lőrincz Imre Levente, Mihály István, Silye András, Szőcs Levente és Tamás Krisztina festményei láthatók.

Erdély és Kistelek: barátok

„A táborokon és az együtt festéseken kívül is rendszeresen találkozunk a szentegyházaiakkal; örök meghívóval rendelkeznek, bármikor jöhetnek, váratlanul is bekopoghatnak. A mostani tárlat képanyagával is teljesen váratlan időpontban állítottak be, a lényeg, hogy itt vannak a festményeik. Pár évig még szeretném köztük lenni és alkotni” – árulta el Szombathelyi Árpád. Az egyik vásznon két fóliasátrat örökített meg a művész, amely ritkán látható.

„Mind klasszis, ami azt jelenti, hogy örömmel festették, hogy a nézőknek örömet szerezzenek vele” – tette hozzá a festőművész, a Kisteleki Festőkör alapítója.