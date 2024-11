A csongrádi múzeum első alkalommal nevezett be a díjra, és rögtön a legjobbak között végzett. A „Fekete vár virága" című projektjük olyan nagy múzeumokkal versenyezve ért el kiemelkedő eredményt, amelyek sokkal jobb anyagi és emberi erőforrásokkal rendelkeznek. A döntőbizottság a kiállítás látványos megjelenését, a grafikai elemek egyediségét és a közönségre gyakorolt hatását emelte ki.

A csongrádi múzeum az év kiállítása 2024 „Legjobb látvány" kategória különdíját nyerte el a Fekete vár virága projekttel. A díj elnyerése azt is bizonyítja, hogy a kisvárosi intézmények is képesek országos szinten is kiemelkedőt alkotni, ha mernek újítók lenni. Fotó: Tari László Múzeum

Mit jelent ez a siker?

Gyöngyössy Orsolya, a múzeum igazgatója szerint ez a díj egy hatalmas elismerés az egész csapat számára. Bizonyítja, hogy a kisvárosi múzeumok is képesek országos szinten is kiemelkedőt alkotni, ha megfelelő elhivatottsággal és kreativitással dolgoznak. A siker azt is mutatja, hogy a múzeum jó úton halad, és fontos szerepet tölt be a helyi kultúra ápolásában.

A Fekete vár virága projekt

A díjnyertes kiállítás a csongrádi térség történelmét mutatja be. A látogatók megismerkedhetnek a város gazdag régészeti leleteivel, tárgykultúrájával, valamint a Fekete vár történetével. A kiállítás megálmodója, Kálmán Áron grafikus és látványtervező egy olyan egyedi vizuális világot teremtett, amely magával ragadja a nézőt.

Fotó: Tari László Múzeum

Miért fontos ez a díj?

A Pulszky Társaság különdíja nemcsak egy elismerés, hanem egyfajta minőségi pecsét is. A díj elnyerésével a csongrádi múzeum bekerült az ország legjobbjai közé, és felhívta magára a figyelmet. Ez a siker ösztönzőleg hathat más kismúzeumokra is, és inspirálhatja őket arra, hogy ők is magas színvonalú kiállításokat hozzanak létre.

A csongrádi Tari László Múzeum sikere azt bizonyítja, hogy a közgyűjtemények nemcsak tudományos intézmények, hanem a közösség életének fontos részei is. A jól megtervezett és kivitelezett kiállítások képesek felkelteni az emberek érdeklődését a történelem, a kultúra és a művészet iránt. A csongrádi múzeum példája azt mutatja, hogy még egy kis városban is lehet világszínvonalú kiállításokat létrehozni, amelyek nemcsak a helyi közösségnek, hanem az egész országnak szólnak.