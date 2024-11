Idén negyedik alkalommal rendezte meg a Földtudományi Civil Szervezetek Közössége a Baksa Csaba Kárpát-medencei Földrajz és Földtudományi Versenyt. Az elmúlt három évben ezen a megmérettetésen mindig a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium csapata állhatott fel a dobogó legfelső fokára, a sikerszéria pedig idén sem szakadt meg. A magyar nyelven zajló tanulmányi versenyek közül a legkomplexebbként számon tartott földrajzversenyen most sem tudta legyőzni egyetlen iskola sem Radnótit: a Matúz Dalma, Szögi Erik és Szőllősy Tamás alkotta, végzősökből álló trió elhozta az elsőséget.

A legkomplexebb Kárpát-medencei földrajzverseny első helyét idén is radnótis csapat szerezte meg. Fotó: Gémes Sándor

Tucatnyi különböző feladattípusban kell bizonyítani

– Azért ez most a legnehezebb földrajzverseny, mert az alapos szakmai tudás mellett széleskörű tájékozottságot és olvasottságot is igényel, ráadásul a tudást itt bizonyos feladatoknál precízen és gyorsan kell előhívni – magyarázta Szőllősy László, aki feleségével, Szőllősyné Pálfi Melindával közösen készítette fel a diákokat a versenyre. Egy olyan megmérettetésre, ahol mintegy tucatnyi különböző típusú feladatban kell bizonyítani. Önmagában is dicsőség tehát itt diadalmaskodni, a győztes csapat tagjai közül a két fiú ráadásul a felkészülés ideje alatt előrehozott érettségire is készült.

– Két online fordulóval kezdődött a verseny, ez alapján 16 csapat jutott a döntő első fordulójába. Minden csapatnak kellett készíteni egy maximum 5 perces kisfilmet is környezetük természetvédelmi értékeiről, amelynek értékelése szintén beleszámított az eredménybe – mesélte Szőllősyné Pálfi Melinda. A radnótis csapat a fülöpházi homokbuckákról forgatott: amellett, hogy a helyszínt levideózták, kialakulását hajszárítóval keltett széllel és az udvaron locsolt vízzel modellezték, de végeztek a homokkal kémiai kísérletet is, illetve mikroszkóppal is vizsgálták.

Három másik radnótis csapat is bekerült a földrajzverseny döntőjébe

A döntőben először egy 40 perces tesztet írtak a csapatok, a legjobb 8 került be a nagydöntőbe, ahol 9 fordulóban mérkőztek meg egymással.