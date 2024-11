Danny Bain személye nem lehet ismeretlen a Kövér Béla Bábszínházat figyelemmel kísérők számára, hiszen az elmúlt években járt már Szegeden, nemcsak vendégelőadásaival, de rendezőként is.

Danny Bain zenés-bábos előadásra érkezik ismét Szegedre, ezúttal az Agórába. Fotó: Kövér Béla Bábszínház

A bábszínház tavalyi csöppségek színháza új bemutatóját, a Plimplimet rendezte Danny Bain a legkisebbeknek, de a SZINkópé fesztivál visszatérő szereplője mind az Ágoston Bélával közös Mesekoncerttel, mind saját előadásaival.

A kövér Béla Bábszínház 2024/25-ös évadjának következő állomása is az ő nevéhez fűződik: a Gulliver utazásai az ő egyszemélyes, zenés-bábos vendégelőadása. Danny több éve zenél házilag készített hangszerekkel, ebben a produkcióban is előszeretettel szólaltatja meg azokat – így nem csak a mese, a zenélés, de maga a hangszeri arzenál is izgalmas lehet kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

Az előadásban Gulliver, a nagy utazó bejárja a Lilliputiak és az Óriások földjét, hajózik a tengeren, repül a madarak szárnyán, miközben Swift regényének történetei dalokban, zenében fogalmazódnak meg. A darab elején még nem érti a közönség a távoli országból érkezett Gulliver idegen hangzású szavait, mondatait, ám az előadás végére a közönség segítségével minden szó értelmet nyer. A produkcióban maszkok, bábok szerepelnek és különleges hangszerek láthatók, hallhatók, többek között megszólal a YAYBAHAR is.

Az előadást kivételesen egyetlen alkalommal, november 17-én, vasárnap 11 órakor, a Szent-Györgyi Albert Agóra dísztermében lehet megtekinteni.