Hatalmas halloweeni bulit csaptak szombat este az algyői műjégpályán. Diszkózene dübörgött a csarnokból, már a parkolóban hallani lehetett, milyen jó a hangulat odabent. A korcsolyázó fiatalok és gyerekek egy része a Halloween hangulatát idézte, nem hiába írták a szervezők, hogy aki teheti, jelmezben jöjjön, mert a három legjobbat díjazzák. Különleges, misztikus, rémisztő és vicces figurák keltek életre a csúszós jégen. Volt, aki vámpírként, más boszorkányként vagy zombiként tűnt fel, és voltak csontvázak és szellemek is. A háttérben pörgős zene szólt, néha egy-egy pillanatra lekapcsolták a világítást, amire mindenki egy emberként sikoltott fel. Egyszerűen remek volt a hangulat. A jéghideg pályáról sokan a szabadba mentek ki felmelegedni. Így tett három lány is, akik nem öltöztek be semminek; ők magukat adták szombat este. Dorci, Karolina és Júlia Hódmezővásárhelyről érkeztek korcsolyázni.

Halloweeni buli az algyői jégpályán korcsolyázással és jelmezekkel. Fotó: Gémes Sándor

Algyő alpolgármestere, Füzesy István büszkén mondta, hogy igen, bizony egyre többen érkeznek a környékből is Algyőre korcsolyázni. – Igaz, nemrég indult a szezon, de ez a mai este a csúcspont. Egyre felkapottabb a jégpályánk, vármegyei szinten is egyre több a látogatónk. A jég minősége javult, bárhol megállja a helyét – jelentette ki az alpolgármester, akin egyébként nem volt korcsolya és jelmez sem. A hangulat mellett a belépők is barátságosak: mindenkinek ezer forint, négy év alatt ingyenes, és itt a kísérőktől nem kérnek pénzt, ingyen mehetnek be.