A Jóisten annak idején szeretetből és muzsikából szőtte őt össze – vallja magáról a hódmezővásárhelyi születésű Hegedűs Endre zongoraművész, aki legutóbb is telt ház fogadott a helyi művelődési központ több száz fős színháztermében. A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zenepedagógus nemrégiben ünnepelte 70. születésnapját. A vásárhelyi hangverseny előtt lapunknak adott interjújában beszélt Isten és a zeneszerzők titkos üzenetéről, a szépség munkatársaként vállalt feladatáról, szellemi energiákról, előadó és közönsége közötti szimbiózisról. Ahogy arról is: zongora játékával miként éri el, hogy nyugton maradjanak a gyerekek, holott az alfa generáció tagjai szakemberek szerint is mindössze néhány percig tudnak egyetlen dologra összpontosítani.

Hegedűs Endre zongoraművész feladatának érzi közvetíteni a zeneszerző legfontosabb szándékát, a dallamokba foglalt érzéseket. Fotó: Buday Dániel

Megkettőzött erővel

– Kétségtelen, hogy a fejlődő gyereklélek a rosszra és a jóra egyformán fogékony, ezért fontos, hogy az utóbbival találkozzon gyakrabban. Öt-hat éves korukig igazán könnyű hatni rájuk az élet értékeivel, később, amikor már a digitális technológia bűvkörébe kerültek, megkettőzött erővel kell hozzájuk szólni. Azért, hogy ne szürküljön el a lelkük. Én a szépség munkatársa vagyok és megpróbálom azt a csodálatos kincset, amit az elmúlt évszázadok európai zenekultúrája ránk hagyományozott, átadni. A szép tiszta hangokra még az is képes felkapni a fejét, akit eltérítettek lélekörlő technológiák – hangsúlyozta Hegedűs Endre, aki ebben a feladatában végvári vitéznek érzi magát. Majd arról beszélt, feladata közvetíteni a zeneszerző legfontosabb szándékát, a dallamokba foglalt érzéseit, illetve azt a titkos üzenetet, amelyet hite szerint a mesterművek mélyére Isten helyezett. Az emberek pedig nagyon is fogékonyak erre. Feladatának is érzi, hogy az emberek figyelmét a szépség, a magasztos felé irányítsa.

Igénylik a lelki beavatást

A nemzetközi és a hazai hangversenyélet ismert szólistája szerint a Jóisten legszebb ajándéka a szeretet után a zene. Nem véletlen tehát, hogy a gyerekek, de a felnőttek is különösen hálásak a muzsika hangjáért.