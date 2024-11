Romantikus történet, amelynek alapja egy kényszerházasság két olyan ember között, akik utálják egymást? Valószínűleg mindenki, aki olvasott már egynél több regényt ebben a műfajban, pontosan tudja, hogy mire számíthat. Ana Huang regényétől se várjon az olvasó hatalmas csavarokat, meglepő fordulatokat. De ne is ezért olvassuk, hanem a könnyed kikapcsolódásért. Azt pedig bőben megkapjuk tőle.

Ana Huang regénye egy kényszerházasságról

A szereplőket szőrmentén már ismerhették azok, akik olvasták a Twisted sorozatot – itt viszont most ők a főszereplők. Dante egy milliárdos cégvezér. Jóképű, gazdag és nőtlen – minden nő álma. Csakhogy esze ágában sincs megállapodni – vagyis nem lenne, egészen addig, amíg egy csúnya zsarolásnak köszönhetően nem kényszerítik rá. A zsaroló nem más, mint egy újgazdag vállalkozó, aki úgy dönt, lányát felhasználja arra, hogy bekerüljön a legszűkebb gazdasági elit köreibe: Dante családjának mocskos titkát csak akkor nem teregeti ki, ha a férfi elveszi Viviant.

A lány egyébként már független, önálló nő, családjában azonban nincs ellentmondás: ha házasságba kényszerítik, megfelel az elvárásoknak. Sok európai olvasó szemével nagyon furcsa lehet ez a habitus, ne felejtsük azonban el, hogy egy kínai családról van szó, mely bár a regényben nem kap jelentős szerepet és nem ismerhetjük meg a kultúrájukat sem, ez a dolog azonban jól mutatja, mennyire más életszemlélettel állnak a világhoz.

Van tehát egy férfi, aki mindig maga dönt az életéről és nem hagyja senkinek, hogy irányítsa, most mégis megmondják neki, kivel élje le az életét. És van egy nő, akit szintén belekényszerítenek egy házasságba, miközben már kezdte kiépíteni független, önálló, gazdag családjától függetlenül is sikeres életét. Nyilvánvalóan nem indul túl jól a kapcsolatuk: mindketten ellenséget látnak a másikban.

Természetesen azonban egy jó romantikus regény alapja, hogy ilyen helyzetben is feltűnik a kényszerű összezártság során, milyen vonzó a másik, a kémia és a fizika pedig egy idő után elkezdi felülírni azt az ellenszenvet, hogy ők nem akarták a másikat az életükbe. Amikor viszont rájönnek, hogy tulajdonképpen nem is olyan rossz ez a helyzet, Danténak szembesülnie kell egy újabb komoly akadállyal. Ő ugyanis megfogadta, hogy ezért a zsarolásért tönkreteszi Vivian apját, amikor azonban már egy szeretett nő családjáról van szó, vagyis a történet átfordult amolyan Rómeó és Júlia stílusba, ez már nem is olyan egyszerű. Hiszen tudja, hogy ha Vivian családjának árt, azzal bántja a lányt is, aki természetesen mit sem tud a kényszerházasság Dantét érintő részéről.