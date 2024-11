A Somogyi-könyvtár épülete idén is képregényparadicsommá változik, ugyanis november 16-án szombaton 10-től 17 óráig rendezik meg a 16. Szegedi Képregényfesztivált. Aki már járt képregényfesztiválon, tudhatja, hogy hatalmas kalandok várják a könyvtárban az érdeklődőket. A könyvtár összes emeletén lesznek kiállítók, és természetesen programok is. A teljesség igénye nélkül: idén lesz Képregények Kincstára, fel lehet mászni majd az egyelőre még rejtélyes Tanoncok Tornyába, vagy éppen be lehet menni a Lurkók Labirintusába.

A szegedi képregényfesztivál mindig tartogat meglepetéseket. Archív fotó:

Képregényfesztivál a könyvtárban

A 16. Szegedi Képregényfesztivál fő témája ezúttal a francia és magyar képregénypiac lesz. A legnagyobb szenzáció pedig kétségkívül az 1982-ben bemutatott, francia–magyar koprodukcióban készült kultikus sci-fi rajzfilm, Az idő urai köré épülő program lesz majd.

Be lehet kapcsolódni

Az pedig már hagyomány, hogy az ismert és ismertségre pályázó képregényrajzolókat alkotás közben figyelhetik meg a látogatók. Sőt, a vállalkozó kedvűek társulhatnak is az alkotáshoz. A fesztiválon természetesen ott lesznek a képregénykiadók és -terjesztők is legújabb kiadványaikkal. De örülhetnek az RPG-rajongók is, hiszen az előadók között feltűnik az elmúlt évek egyik kiemelkedő magyar játékfejlesztő stúdiója is.

A rendezvényt a szegedi önkormányzat és az Alliance Francaise Szegedi Francia Kulturális Egyesület támogatja.