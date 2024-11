Tizenhatodik alkalommal rendezik meg a Szegedi Képregényfesztivált november 16-án, szombaton 10 és 17 óra között a Somogyi-könyvtárban.

Képregényfesztivál a hétvégén. Fotó: Gazdag Mihály

Idén kilenc teremben nyílik majd átjáró a képregények univerzumába. A szervezők díjakkal is készülnek azoknak, akik végigjárják ezeket a színtereket. Az Alliance Française Szegedi Francia Kulturális Egyesület támogatásával megvalósuló rendezvényen külön előadásban tárgyalják majd ki a francia képregénypiac sajátosságait, az ott hírnevet szerzett képregényalkotók közül Farkas Lajos és Németh Gyula pedig workshoppal is készül. Ugyancsak az Alliance Française de Szeged és a Somogyi-könyvtár közös vendégeként érkezik a városba Haui József, aki egyebek mellett az 1982-ben bemutatott, francia-magyar koprodukcióban készült Az idő urai című kultikus sci-fi rajzfilm egyik animátora volt, de az egyesület munkatársainak segítségével valósul meg a Képregényhősök Olimpiája című családi program is. A X. Országos Rajzfilmünnephez csatlakozva 14 órától animációs vetítések indulnak a Mesék Manufaktúrájában, a Grand Caféval együttműködésben pedig Szép Eszter tart Zinkubátor workshopot.