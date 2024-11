A MÁV oktató, mozdonyvezető és tolmács Katona György nyugdíjba vonulása után jelentkezett a kínai orvostankarra Budapesten, a Shennong Intézetnél, és négy évvel később, 61 éves korában már le is vizsgázott az alapelméletekből. Azóta töretlen az érdeklődése a kínai orvoslás iránt, jelenleg kínaiul tanul és előadásokat tart.

Katona György folyamatosan fejleszti tudását, jelenleg a kínaiul tanul, hogy még közelebb kerüljön a keleti orvosláshoz. Fotó: Szabó Viktor

Kínai orvoslás: Fókuszban a lélek

A Szentes Városi Könyvtárban már 24 alkalommal beszélt az érdeklődőknek a keleti gyógyításról, és a sorozatot folytatni is fogja, hiszen a téma szinte kifogyhatatlan. Csütörtökön az emberi lélek került előtérbe. Mint elmondta, a kínai orvoslás ugyanúgy, mint a hagyományos tibeti orvoslás preventív, tehát a megelőzésre koncentrál, és az oki terápiát tartja a legfontosabbnak. Ez azt jelenti, hogy a betegségnek a kiváltó okát kell megszüntetni, és ha megszűnik az ok, akkor utána már helyre fog jönni a beteg is.

A hagyományos kínai orvoslásnak a legszebb része a lélek, mert ők úgy tartják, hogy minden betegség lelki eredetű, és amíg a lelki okot, tehát a kiváltó okot nem oldjuk meg, addig nem lehet számítani teljes gyógyulásra

– fogalmazott Katona György.

Az előadáson szó esett továbbá arról, hogy ebben a rohanó világban szükség van arra, hogy egy kicsit elcsendesedjünk, örömet okozzunk a lelkünknek, meditáljunk, törődjünk magunkkal.