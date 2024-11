Vasárnap rendezték a Megasztár első élő show-ját, a döntősök mezőnyében egy szegedi diáklány is szerepelt. Kiszel Jennifer talán a többieknél is nagyobb teherrel a vállán vágott neki a műsornak, hiszen körülötte alakult ki a legnagyobb vita a zsűriben. Amikor arról kellett dönteni az elődöntő végén, ő vagy párbajellenfele legyen élő show-s, Ruzsa Magdi és Caramel is meglehetősen éles kritikát fogalmazott meg vele kapcsolatban és egyikük sem tartotta elég jó énekesnek ahhoz, hogy a döntőkben énekelhessen. Másik három zsűritársuk viszont bizalmat szavazott a hallássérült lánynak.

Kiszel Jennifer vasárnap este Ruzsa Magdi és Caramel kétségeit is eloszlatta tehetségével kapcsolatban. Fotó. TV2

Csalódott volt, de bizonyítani akart

Jennifer a színpadra lépése előtt levetített kisfilmben elárulta: egyrészt leírhatatlan érzés, hogy eljutott idáig. „Itt érzem magam igazán otthon. Látni magamat az újságokban pedig álomszerű. Életemben először büszke vagyok magamra” – mondta mosolyogva. Ugyanakkor azt is elárulta, hogy minden kommentet elolvas, és tisztában van vele, hogy sok köztük a negatív. Ruzsa Magdi és Caramel véleménye miatt is csalódott volt, de elhatározta, hogy bebizonyítja nekik: nem volt rossz döntés, hogy továbbjutott. „Soha nem adom fel, most sem” – jelentette ki.

Az Eötvös iskola végzős diákja volt a show utolsó előtti fellépője, este fél 11-kor lépett színpadra. A bizonyításhoz nagyon magasra tette a lécet: a The Greatest Showman című musical egyik betétdalát énekelte. Hogy mit vállalt be 17 évesen, azt az előadása végén több zsűritag is hangsúlyosan kiemelte. „A világ legjobb énekesnői tudják csak hiba nélkül elénekelni ezt a rohadt nehéz dalt” – hívta fel a figyelmet Caramel, aki kijelentette: Jennifer nagyon tehetséges, és volt egy-két villanása az éneklés során, amitől leesett az álla.

Kiszel Jennifer mindkét kritikusa most elismerően szólt

Másik kritikusa, Ruzsa Magdi is elismerően szólt. „Nagyon szép pillanat volt, amikor elengedted a hangod. Lúdbőröztem, amit én ritkán érzek” – ismerte el, majd kijelentette: van helye a szegedi lánynak a mezőnyben, és szép az, amit csinál. Mindkét zsűritag kiemelte azt is, hogy Jennifernek jól áll a musical műfaja.